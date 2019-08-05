HABER

Kontrolden çıkan traktör takla attı: 6 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan traktör takla attı.

Kontrolden çıkan traktör takla attı: 6 ağır yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan traktör takla attı. Kazada, aynı aileden 6 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında meydana geldi. Edinen bilgilere göre Mehmet Ali Demir (29) yönetimindeki 72 AN 312 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Traktörün üstünde ve arkasında bulunan küçük römorkun içerisinde bulunan Şakir Demir (15), Mehmet Ali Demir (29), Zilan Demir (5), Süleyman Demir (22), Ayşe Demir (17), Deniz Demir (46) yaralandı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan traktör takla attı: 6 ağır yaralı

Kontrolden çıkan traktör takla attı: 6 ağır yaralı

Kontrolden çıkan traktör takla attı: 6 ağır yaralı

PARTNERDikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...Dikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...
Otomobil sulama kanalına uçtu; sürücü boğulduOtomobil sulama kanalına uçtu; sürücü boğuldu
Gezmek için otomobil çalmışGezmek için otomobil çalmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.