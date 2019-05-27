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Kontrolden çıkıp dereye uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Nadir Deresi yan yolunda seyir halinde olan hafif ticari bir araç kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Nadir Deresi yan yolunda seyir halinde olan hafif ticari bir araç kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Yan yatan araçtaki sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkıp ambulansı aradı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi’de Muradiye Mahallesi Nadir Deresi yan yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (66) idaresindeki 16 ABT 708 plakalı hafif ticari araç dere boyu güzergahında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Dere yatağına uçan araç yan yattı. Kaza sonrasında araç sürücüsü E.K. araç içinden kendi imkanları ile çıkarak 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Kaza yapan araç ise vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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