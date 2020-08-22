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Kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride geçen otomobilden baba-oğul sağ çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 07:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı geçince takla atarak, karşı şeride geçen otomobilde baba ve oğlu yaralandı.

Kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride geçen otomobilden baba-oğul sağ çıktı

Kaza, gece saatlerinde Malkara - Şarköy yolu üzeri Ballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Onur Agıç (44) yönetimindeki otomobil, virajı geçtiği sırada kontrolden çıktı. Takla atan araç karşı şeride geçerek şarampole savruldu.

EMNİYET KEMERİ KURTARDI

Kaza sonrası sürücü ve yanında bulunan oğlu Emir Agıç (12), emniyet kemeri takması sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.

Olay yerinde konuşan Mert Çolak, “Şarköy’den Malkara’ya dönüyorduk. Yolda kaza yapmış bir aracı görünce şoke olduk. Araç takla atmış. Hemen yardıma koştuk. Neyse ki kazayı yaralı olarak sağ atlatmışlar” diye konuştu.

(İHA)

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