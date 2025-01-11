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Kontrolden çıktı, metrelerce savruldu!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.01.2025 15:32
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Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıktı, metrelerce savruldu!

Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak metrelerce savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara - İstanbul kara yolu Kızılcahamam mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil, yoldan çıktı.

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METRELERCE SAVRULDUKTAN SONRA DURABİLDİ

Devrilen araç metrelerce savrulduktan sonra ancak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ankara Otomobil kaza
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