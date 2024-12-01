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  4. Kontrole gitmişti... Orman muhafaza memuruna saldıran 3 şüpheli gözaltında

Kontrole gitmişti... Orman muhafaza memuruna saldıran 3 şüpheli gözaltında

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.12.2024 14:41
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Zonguldak'ta ormanda kesimci olarak çalışanları kontrol etmeye giden orman muhafaza memuru, 3 şüphelinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kontrole gitmişti... Orman muhafaza memuruna saldıran 3 şüpheli gözaltında

Devrek ilçesine bağlı Mahmutoğlu köyünde 30 Kasım günü yaşanan olayda, orman muhafaza memuru olarak görev yapan S.D. (61) ormanda kesimci olarak çalışanları kontrol etmek için sahaya geldi.

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ESKİ HUSUMETLİLERMİŞ

İddialara göre kesim yapan S.K. (36), S.K. (37) ve H.K. (35); görevli memur S.D.'nin boğazını sıktı, tehdit ve hakarette bulundu. Yaşanan arbede çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anı ise amatör kameraya yansıdı. Şüphelilerin; S.D. ile önceye dayalı bilinmeyen bir sebeple husumetli oldukları öne sürüldü.

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Olaydan sonra orman muhafaza memuru S.D. şüphelilerden şikayetçi oldu. Üç şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları devam eden şüphelilerin Devrek Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak orman saldırgan
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