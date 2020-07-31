Kontrollü bayramlaşma dönemi

Sağlık Bakanı gönüllü kısıtlama önerirken sarılmak, el öpmek, evlerde bayram sofraları kurmak yerine açık havada, temassız bayram kutlamaları tavsiye ediliyor.Bayram tatili başladı. Yazın en sıcak günlerine denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle şehirler arası seyahat de yoğunlaştı. Salgın hız kesmeden devam ederken "kontrollü bayramlaşma" uyarıları yapılıyor. Mayıs ayındaki Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu defa böyle bir kısıtlama yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır sonuçlarla karşılaşmamak için topluma "gönüllü kısıtlama" önerdi. DW Türkçe’nin görüştüğü halk sağlığı uzmanları ise "Kuralları söylemek yetmez, denetim şart" diyor. Uzmanlara göre toplumun her kesiminin aynı hassasiyeti göstermesi beklenemez. Bu nedenle parklarda, deniz kenarlarında, kalabalıklar biraraya geldiğinde uyaracak görevliler olmalı. Muhtarlar devreye girebilir "Polis, jandarma, zabıta gibi resmi görevliler yerine sivil toplum kuruluşlarından gönüllülerin bu işi üstlenmesi daha iyi olurdu" diyen Prof. Gül Ergör, küçük yerleşim birimlerinde muhtarların devreye girmesini öneriyor. Hastalığın, Türkiye’nin her yerinde eşit seyretmediğini hatırlatan Ergör şu uyarıları yapıyor:

"Çok olan yerlerden az olan yerlere virüs taşınacak. Bunun önüne geçmek için büyük bayramlaşmalar, büyük ailelerin toplanması gibi kutlamalardan uzak durmak lazım. Hele de kapalı ortam olursa. Eğer mutlaka bayram ziyareti olacaksa sarılmak, öpüşmek, el öpmekten, birbirimizin evinde yemek yemekten vazgeçmek en doğrusu. Ağız, el temasını azaltacak şekilde, maskeyle ve mesafeli oturarak görüşebiliriz." Seyahat kısıtlaması olmadığı için örneğin İstanbul’da her gün toplu taşımaya binen, mesafe kurallarının olmadığı iş yerlerinde çalışan kişilerin farklı şehirlere gitmesinin tehlike yaratacağını anlatan Ergör, "Bir şekilde denetlenmesi lazım" diyor. Bayram öncesi, kurban satış yerleri için bir dizi kural getirilmiş ve önlemler alınmıştı. Prof. Gül Ergör, salgın riski açısından kurban satış yerleriyle semt pazarı arasında bir fark olmadığı görüşünde: "Hayvanlardan bize bulaşmadığını biliyoruz. Önemli olan kalabalıklarda nasıl davranıldığı. Buralarda toplananlar el sıkışırsa, maskesiz dolaşırsa tehlikeli."

En yakın yüzen kişi 3-5 metre uzakta olmalı Bayramla birlikte sahil kesimlerindeki yoğunluk da arttı. En çok sorulan sorulardan biri deniz ve havuza girmek tehlikeli mi? Prof. Ergör, "Size en yakın yüzen kişinin 3-5 metre uzakta olduğunu görüyorsanız, gönül rahatlığıyla denize girebilirsiniz. Plajda da öyle, en yakın kişi 2-3 metre uzakta olsun" diyor. Tenha saatlerde denize girmeyi öneren Ergör, havuzlarda daha da dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. 20 ülkede ikinci dalga yaşanıyor Prof. Kayıhan Pala da kamuya açık alanlar ve toplu taşımadaki riske dikkat çekerek bayramın etkisinin iki hafta sonra görüleceğini hatırlatıyor: "Şunu hiç unutmamak lazım: Salgın bütün hızıyla devam ediyor. Bu hastalığın bir aşısı olmadığına göre, hangimizin hastalığı taşıdığı bilinmediğine göre mesafeyi korumaktan başka yolu yok." Türkiye’de 1 Haziran’da başlayan açılım süreciyle birlikte, özellikle Temmuz ayında yoğun bakımdaki hasta sayısı arttı. Aktif hastalar içindeki yoğun bakım oranı da yüzde 10’a çıktı. Dünyada bu oran yüzde 1-2.