Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçiliyor

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüsle mücadelede yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi. Genelgede kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçileceği bildirilirken, yarın yapılacak ilk denetimlerde 260 bin personel görev alacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Dinamik Denetim Süreci” konulu genelge bir gönderdi. Genelgede kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan bu sürece dair temel usul ve esasların Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de belirlendiği hatırlatıldı. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre illeinr 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği ifade edildi. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının önemi kadar denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin büyük bir etken olarak görüldüğü vurgulandı.

Genelgeye göre yeni süreçte kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak. Vali ve kaymakamlarca her bir il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak, bu ekiplerin düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak. İl/İlçe salgın denetim merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni ekipler dahil edilecek. İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar üyelerinden yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak, bu ekipler haftada en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

Dinamik denetim sürecinde kolluk birimleri ve denetim ekipleri, denetimlerde rehberlik edici faaliyette bulunacak, vatandaşlar ve iş yerleri önce kurallara uymaya davet edilecek, aykırılıklarda ısrar ve tekerrür edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde faaliyetten geçici men edilmesi dahil gerekli idari işlem tesis edilecek. Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşların etkin katılımını sağlamak için Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği arttırılacak, ihbarlar bu hat üzerinden yapılacak. Yeni süreçte kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntülerden yararlanılarak, kamera kayıtlarında tedbirlere aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek.

Valiler ve kaymakamlarca mahalli idare birimleri, ilgili meslek odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgesi yetkilileri/temsilcileri ile toplantı yapılarak, kontrollü normalleşme döneminde sürece verecekleri katkının önemi anlatılacak. Valilerce illerinde salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktör analiz edilecek ve bu faktörlere yönelik alınması gereken tedbirler ile yürütülen faaliyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) ivedilikle hazırlanarak, İl Pandemi ve Hıfzıssıhha Kurulları ile paylaşılacak. Kontrollü normalleşme sürecinin kuralları yeni anons metni ile kolluk/zabıta araçlarının sesli duyuru sistemleri ile radyolardan sık sık vatandaşlara hatırlatılacak.