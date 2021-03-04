Kontrollü normalleşmede 'düğün' krizi! Bir saati yetersiz bulan çiftler, düğünü erteliyor

Antalya'da, yeni kontrollü normalleşme sürecinde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesi kararı sonrası evlilik hazırlığı yapanları tarih belirleme telaşı sardı. Genelgenin yayımlanmasının ardından 5 aydır kapalı olan düğün salonlarında da yeni kurallara göre hazırlıklar başladı. Masa ve koltuk sayısının yanı sıra, yeni kontrollü normalleşme sürecine yönelik hijyen kurallarına göre düzenleme yapılan salonlarda, işletmeciler rezervasyon iptalleriyle karşı karşıya kaldı.

3 SAAT TALEBİ

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen ya da mart- nisan aylarına tarih alan çiftler, belirli sayıdaki kişiyle 1 saatle sınırlı nikah merasimi şeklinde yapılması kararı sonrası, işletmelerden rezervasyon iptali talep etti. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Antalya İl Başkanı Ahmet Topbaş, "Düğün yapacak çiftler 1 saat sınırını yeterli bulmuyor. Geçen yıldan sarkan rezervasyonlarımız var, tarih erteliyor. Yeni müşterilerimiz de 1 saat sınırından dolayı rezervasyon yapmıyor. Bizler pandemi tedbirleri kapsamında 3 saat sınırlamayla düğün yapılmasını istiyoruz. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerimiz sürekli arıyor. 1 saat süreyle kimse düğün yapmak istemiyor. Bizler hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz. Antalya'da 1 saat süreyle 50 kişi sınırlamasıyla nikah şeklinde merasim yapılmasına izin var. Gelen müşterilerimiz yeni kararlar sonrası sürekli rezervasyonlarını erteliyor" diye konuştu.