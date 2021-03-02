Kontrollü normalleşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı kademeli normalleşme adımlarına göre, önlemlerin hangi ilde ne kadar gevşetileceği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği risk haritasına göre uygulanacak. Buna göre, iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak dört ayrı risk grubuna ayrılacak ve salgınla ilgili ek tedbirler risk gruplarına göre belirlenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından illerin risk kategorilerinin nasıl belirlendiğini açıkladı. Koca, "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile birlikte yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, 100 bin nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını da paylaştı. İllere göre risk seviyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile de Kabine toplantısında alınan kararların uygulamada nasıl olacağı netlik kazandı. Genelgede hangi illerin hangi risk grubunda yer aldığı da belirtildi.

Düşük risk grubundaki iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. Orta risk grubundaki iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. Yüksek risk grubundaki iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. Çok yüksek risk grubundaki iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. Sokağa çıkma kısıtlamaları Normalleşme sürecinde de tüm Türkiye'de hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Aynı kısıtlama, düşük risk grubunda yer alan illerde de hafta sonu uygulanmaya devam edecek.

Ancak hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları illerin risk durumuna göre değişiklik gösterecek. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise cuma saat 21.00 ile cumartesi 05.00, cumartesi saat 21.00 ile pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü ile 20 yaş altına uygulanan kısıtlamalar Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri üç saatten dört saate yükseltilecek. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Restoran, pastane gibi mekanlar açılacak Kafe, restoran, pastane gibi yeme ve içme yerleri düşük, orta ve yüksek riskli illerde saat 07.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, ancak bazı kurallara uyması zorunlu olacak.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları göz önünde bulundurularak, yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. Bu risk gruplarındaki yeme- içme yerleri 19.00 ile 21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yeme-içme yerleri, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis veya gel- al şeklinde, 20.00 ile 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Ayrıca yeme ve içme yerlerine girişte müşterilerin HES kodu kontrol edilecek. Düğün, nikah gibi toplantılar Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; nikah ve düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.