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Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı

26.02.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. Çevrede bulunan bir esnaf, levha bulunmayan kontrolsüz kavşakta sürekli kaza olmasına isyan etti.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.40 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeytinlik Caddesi’nden gelen Kemal Özen (81) idaresindeki 07 UJ 675 plakalı kamyonet, Bülent Ecevit Caddesi Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden gelen Ramazan Tuncer (55) idaresindeki 07 UH 436 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler yaralandı. Kazayı gören çevre esnafı durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan 07 UH 436 plakalı aracın bagajında bulunan un ve buğday çuvalları olay yerine getirilen başka bir araca aktarıldı.
Levha olmayan kavşakta sürekli kaza olduğunu belirten çevre esnafı Talat Uzunal, “Araç Zeytinlik Caddesi yönünden geliyordu. Diğeri ise hal yönünden geliyordu. Tabiki bu kaza kuralları bilmemekten kaynaklanıyor. Burası kontrolsüz kavşak, insanlar yukarıdan gelen yol benim sanıyor. Zeytinlik Caddesi’nden geleni suçlu buluyorlar. Halbuki hal yönünden gelenin kontrollü gelmesi lazımdı. Sağdan gelene yol vermesi gerekiyordu. Burada levha yok, kontrolsüz kavşak olduğu için burada devamlı kaza oluyor. Buna bir önlem alınması gerekiyor” dedi.

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