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  4. Kontrolsüz şerit değiştirirken kaza yaptı! Aracın arkasındaki yazı dikkat çekti

Kontrolsüz şerit değiştirirken kaza yaptı! Aracın arkasındaki yazı dikkat çekti

01.08.2024 09:51
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İstanbul Büyükçekmece’de kontrolsüz şerit değiştiren ticari minibüs kaza yaparak yol kenarındaki kanala girdi ve bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Minibüsün arkasında yazan, “Hiç affetmem sollarım” yazısı dikkat çekti. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çatalca Yolu Tepekent ışıklar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ticari minibüs sürücüsü kontrolsüz şekilde şerit değiştirerek yol kenarındaki kanala girdi. Araç, bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulans tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“HİÇ AFFETMEM SOLLARIM”

Yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarında kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kontrolsüz şerit değiştirmesi ve sonrasında kaza yaptığı anlar yer aldı. Kaza yapan aracın arkasındaki yazı ise dikkat çekti. Yazıda, “Çelik gibi kollarım, hiç affetmem sollarım” yazdığı görüldü. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece kaza
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