"Kontrolsüz silah üretimi silahlanma yarışına yol açıyor"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle ilgili, "Kontrolsüz ve sınırsız füze savunma sistemlerinin üretimi, silahlanma yarışına yol açıyor." dedi.

Şoygu, 8. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD'nin INF'den çekilmesini, Suriye meselesini ve güncel konuları değerlendirdi.

ABD'nin INF'den çekildiğini hatırlatan Şoygu, "Kontrolsüz ve sınırsız füze savunma sistemlerinin üretimi, silahlanma yarışına yol açıyor." diye konuştu.

Şoygu, Rusya'nın savunma sistemi ürettiğini ve hizmete soktuğunu kaydetti.

ABD'nin uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirten Şoygu, "ABD, Latin Amerika ülkelerine baskı kuruyor, Venezuela yönetimine dıştan müdahale etme çabasında bulunuyor." dedi.

Şoygu, NATO'nun Karadeniz ve Baltık Denizi'nde eylemlerde bulunduğuna işaret ederek, "NATO'nun, Rusya'nın sınırları yakınlarında askeri altyapısını geliştirmesi gerginliğe yol açıyor. Rusya, NATO'nun eylemlerine zamanında yanıt verecektir." ifadelerini kullandı.

Şoygu, Astana formatının garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın desteğiyle DEAŞ'ın bölgedeki varlığının zayıflatıldığını belirtti.

Birçok yerde çatışmaların aktif hale geldiğine işaret eden Şoygu, "Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Libya'daki çatışma yeni aşamaya geldi. Suriye ve Irak'ta gerginlikler sürüyor. Afrika'da terörist gruplar aktif hale geliyor. Bütün bunlara dışarıdan müdahale ediliyor." diye konuştu.

