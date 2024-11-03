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Kontrolü kaybeden araç hastane bahçesine düştü! Üç arkadaş hayatını kaybetti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.11.2024 15:19
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Dün gece Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç yaşamını yitirdi. Kontrolünü kaybeden otomobil, eski Palandöken Devlet Hastanesi bahçesine düştü ve yangın çıktı. Cenaze töreninde yüzlerce kişi, gözyaşlarıyla gençleri uğurladı. Kazanın anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kontrolü kaybeden araç hastane bahçesine düştü! Üç arkadaş hayatını kaybetti...

Erzurum'da dün meydana gelen feci trafik kazasında, yaşamlarını kaybeden Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ile Selim Kılıç gözyaşı ve dualarla uğurlandı.

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Eski Palandöken Devlet Hastanesi kavşağında, gece yarısında meydana gelen trafik kazasında Muhammet Yıldırım kontrolündeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, Çat yolundan şehir merkezine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmiş, yol kenarındaki eski Palandöken Devlet Hastanesi binasının bahçesine düşmüştü. Kaza sonrası aracın motor kısmında yangın çıkmış, otomobildeki sürücü Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç ağır yaralanmıştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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CENAZE TÖRENİ GÖZYAŞLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üç arkadaş için bu gün Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi Tufanç Kardeşler Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı, gözyaşlarının ve feryatların bir birine karıştığı cenaze namazına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, üç arkadaşın aileleri, arkadaşları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Selim Kılıç, Erzurum'daki Asri Mezarlık'ta defnedilirken Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız, Erzurum'un Oltu ilçesinde Özdere Mahallesi kabristanına defnedilecek.

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KAZANIN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hastane arkadaş kaza
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