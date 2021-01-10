HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 yaralı

Kontrolünü kaybeden araç taklalar atarak devrildi: 3 yaralı

10.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep-Kilis karayolunda kontrolünü kaybederek refüje çarpan araç taklalar atarak menfeze uçtu.

Gaziantep-Kilis karayolunda kontrolünü kaybederek refüje çarpan araç taklalar atarak menfeze uçtu. 3 kişinin yaralandığı kazada şok geçiren sürücü, jandarma ekiplerince sakinleştirildi.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolu Şahinbey Anıtı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Veysi K. idaresindeki 46 LG 417 plakalı Peugeot marka araç, Gaziantep istikametinden Kilis istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Araç, refüje çarptıktan sonra taklalar atarak menfeze uçtu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Abdullah K., Akif K. ve Mehmet Şerif K.’yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen jandarma ekipleri ise şok geçiren sürücü Veysi K.’yı sakinleştirerek yüzünü yıkamasına yardım etti.
Kaza anını anlatan sürücü Veysi K., "Ortalama 80-90 hızla ilerliyordum. Seyir halindeyken bir anda gözüm kapandı. Sonra gözümü açtığımda refüje çarparak devrildik. Sonrasını da hatırlamıyorum" dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Görüntüler olay olmuştu! Ümitcan Uygun gözaltına alındıGörüntüler olay olmuştu! Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

'Şimdiden özledim Muhammedim'

'Şimdiden özledim Muhammedim'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Diğer Haberler

Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun gözaltına alındı

Görüntüler olay olmuştu! Ümitcan Uygun gözaltına alındı

İşkence yapan eşini öldüren Melek İpek için sosyal medya ayağa kalktı: Serbest bırakın

Melek İpek için sosyal medya ayağa kalktı

Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia

Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia

Endonezya'da düşen uçakla ilgili son dakika gelişmeleri! Düşen uçağın deniz altındaki görüntüleri

Endonezya’daki uçak kazasında enkazın su altı görüntüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Erdoğan'dan net mesaj! 'Asla müsaade etmeyeceğiz'

Sivas'taki iki koronavirüs hastasında işitme kaybı görüldü

Sivas'taki iki koronavirüs hastasında işitme kaybı görüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.