HABER

Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Bartın’da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen buğday yüklü kamyon, yoldan çıkarak evin mutfağına daldı.

Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı

Bartın’da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen buğday yüklü kamyon, yoldan çıkarak evin mutfağına daldı. Gece meydana gelen kazada, ailenin uyuyor olması olası bir faciayı önledi.
Kaza 03.00 civarlarında Akbaba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu öğrenilen 67 ZD 640 plakalı kamyon sürücüsü Erol Düzlü, Tekke Mahallesine geldiği sırada kamyonun kontrolünü kaybederek Rafettin Yücel’e ait 2 katlı evin mutfağına girdi. Panik içinde yataklarından fırlayan 5 kişilik aile, evlerine giren kamyonu görünce şoka uğradı. Kamyonda bulunan Alperen Düzlü (15) ve Aykut Koç (32) evdekiler tarafından kamyondan çıkartılırken, bulunduğu yerde sıkışan araç sürücüsü olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan araç sürüsü Erol Düzlü’nün 200 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Evde yaşayan Siyami Yücel “gece 02:30 civarı uyuyordum ve bir gürültü ile uyandım. Kamyondaki 3 kişi cankurtaran yok mu diye bağırıyordu. 2 tanesini çıkarttım, şoförü çıkartamadım. Ondan sonra itfaiyeye haber verdik, cankurtarana haber verdik. Ambulans falan geldi. Aracı keserek kurtardılar” dedi.

Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı

Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı

Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı

Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralıVan’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı
(Özel) Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama(Özel) Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.