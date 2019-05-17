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Kontrolünü kaybeden motosikletli otobüsün altına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Şişli’de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü halk otobüsünün altına girdi.

Şişli’de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü halk otobüsünün altına girdi. Vatandaşlar otobüsün altında sıkışan sürücüyü aracı kaldırarak kurtardı.
Kaza, Şişli Ergenekon Caddesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet halk otobüsünün altına girdi. Motosiklet sürücüsü otobüsün altında sıkıştı.
Otobüs şoförü ve yolcular motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Otobüsü kaldıran vatandaşlar sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Bu sırada olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosikletliyi hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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