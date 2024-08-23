Kontrolünü kaybetti, akaryakıt istasyonunda pompayı devirdi

Kaza, Sorgun Aydınlık Evler Mahallesi, Ankara Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. N AK 1905 yabancı plakalı otomobil, sürücüsü hızını alamayınca kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı.

POMPAYI DEVİRDİ

Otomobilin çarparak pompayı devirdiği kazada istasyonda kısa süreli bir panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SON ANDA FARK ETTİ

Görüntülerde hızını alamayıp akaryakıt istasyonuna dalan otomobili, benzin almak için dışarıda bekleyen bir vatandaşın son anda fark edip kurtulduğu görüldü. Kaza sonrası akaryakıt istasyonunda ve otomobilde maddi hasar oluştu.