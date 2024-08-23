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Kontrolünü kaybetti, akaryakıt istasyonunda pompayı devirdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.08.2024 23:22
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Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kişi aracı son anda fark ederek kazadan kurtuldu.

Kaza, Sorgun Aydınlık Evler Mahallesi, Ankara Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. N AK 1905 yabancı plakalı otomobil, sürücüsü hızını alamayınca kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı.

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POMPAYI DEVİRDİ

Otomobilin çarparak pompayı devirdiği kazada istasyonda kısa süreli bir panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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SON ANDA FARK ETTİ

Görüntülerde hızını alamayıp akaryakıt istasyonuna dalan otomobili, benzin almak için dışarıda bekleyen bir vatandaşın son anda fark edip kurtulduğu görüldü. Kaza sonrası akaryakıt istasyonunda ve otomobilde maddi hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Akaryakıt kaza
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