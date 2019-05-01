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"Konu, çalışanların haklarının nasıl temin edileceği olmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - 1 Mayıs'ta konu, hangi meydanlarda kutlanacağı değil çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olmalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde asıl konunun, 1 Mayıs'ın hangi meydanlarda kutlanacağı değil, çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olması gerektiğini vurguladı.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ederek başlayan Karamollaoğlu, "Bugün 1 Mayıs'ı bayram olarak kutluyoruz ama ne için kutluyoruz diye oturup düşünmemiz icap eder. Bugüne kadar konu işçi bayramı olarak çalışanların hakları, ücretleri, mesai saatleri olması icap ederken 'Bu bayram nerede kutlanacak' diye konuşuldu. Konu, mecrasından çıkarıldı. 1 Mayıs'ta konu, hangi meydanlarda kutlanacağı değil çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olmalı." ifadelerini kullandı.

Çamlıca Camisi'ne yönelik sözlerini yineleyen Karamollaoğlu, "Bir kampanya başlattılar, 'Bundan sonra biz Çamlıca Camisi'ni doldurabilmek için seferberlik ilan edeceğiz' diye. Bütün Kur'an kursları, insanlar harekete geçirilecekler. Çamlıca Camisi'nin doldurulabileceğini göstermek için bir hamle başlatacaklar. Allah akıl fikir versin demekten başka da çare de bulamıyorum. Bizim elbette bu noktada üzerinde durmamız icap eden çok daha başka konular da var." diye konuştu.

- 5 ay içerisinde yeni binaya taşınılacak

5 ay içerisinde Saadet Partisi'nin yeni binasına taşınacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, binanın bulunduğunu ve kaba inşaatının bittiğini belirtti.

Karamollaoğlu, yatırım projelerine büyük kaynak aktarıldığını belirterek bazı projelerin durması gerektiğini öne sürdü. Karamollaoğlu, "Çanakkale Köprüsü...Şu an durması icap eder. Yüzde 40 değil daha yüzde 10'da bile değiller. İstanbul Kanalı'nı durdurmaları icap eder. Şu anda daha başlamayan, vaat edilen havaalanları var bunların durması icap eder." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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