Konu sekse geldi mi kaygılanıyor musunuz? İşte çözümü

Seks düşüncesi bile sizde tedirginlik mi hissettiriyor? Böyle hissetmek konusunda yalnız değilsiniz. Cinsel kaygı veya seksle ilgili konular hakkında endişeler yaşamak oldukça yaygın bir durum. Dr. Katherine Hertlein, bu sorunu çözmeye yardımcı olacak bazı teknikleri açıkladı. CİNSEL KAYGI NEDİR? Dr. Hertlein önce cinsel kaygıyı ve buna neden olanları tanımlayarak söze başlayarak “Cinsel aktivitelerle ilişkili kaygılar her yaştan ve her türde ilişki içinde deneyimlenebilir. Bu kaygılar genellikle cinsel bir karşılaşma korkusundan kaynaklanır. Seks hakkındaki kaygı hissi kendini farklı şekillerde gösterebilir; ancak ağırlıklı olarak cinsel işlev bozukluğu yoluyla kendini gösterir. Örneğin cinsel anksiyete çekenler, partnerini cinsel açıdan çekici bulmasına rağmen sertleşme sorunu veya orgazm olamama gibi durumlar yaşayabilir. Bazen cinsel kaygı erken boşalma veya sekse karşı ilgisizleşmeye neden olabilir” dedi. Bedenimiz zihnimiz tarafından kontrol edebilir ve bu nedenle cinsel kaygılar kişiden kişiye göre değişebilir. Cinsel kaygının nedenine dair kestirme bir cevap verilemese de, genellikle yakınlık kurmakla ilgili sorunlar beden algısı, düşük cinsel özgüven ve libido kaybıyla ilişkilidir. Stresin de kaygılardaki rolü büyüktür. Düşünceleriniz başka bir yerdeyse anda kalarak zevk almak zorlaşabilir.

Performans kaygısı yaratan bir ilişki içindeyseniz veya düzenli seks yapma baskısı yaşıyorsanız kaygı hissedebilirsiniz.

Cinsel sorunların altında farklı sorunlarının yatabileceğine dikkat çeken Dr. Hertlein “Sağlık sorunları, ilişkisel nedenler, güç mücadelesi, korku ve mental sağlık sorunları, kültürel veya dinsel faktörler, kullanılan ilaçların yan etkileri cinsel kaygıya yol açabilir” dedi. Cinsel kaygılar tırmandığında inanılmaz derecede sinir bozucu olabilir; ancak endişelenmeyin. Bununla başa çıkmanın bazı yolları var. Seks terapisti Dr. Katherine Hertlein, cinsel kaygılarla mücadele edenlere yardımcı olabilecek bazı teknikleri açıkladı. YAŞAM TARZINIZI İYİLEŞTİRİN Stress, sıklıkla negatif davranışların ortaya çıkmasına neden olur. Başka bir deyişle yaşadığınız stres ne kadar artarsa kendinizi ihmal etme olasılığınız o kadar artar. Yaşam tarzınızı iyileştirmeye odaklanarak bu duygulara karşı koyabileceğinizi söyleyen Dr. Hertlein “Yaşamımızdaki olaylar bazen stres, kaygı duyguları yaratır. İşte yaşadığınız bir sorun nedeniyle, aile içi bir sorun nedeniyle stres veya kaygı yaşıyor olabilirsiniz. Ne yazık ki stresi her zaman hayatımızdan uzaklaştırmak kolay değil. Ancak yaşam tarzınızı değiştirerek stresi yönetebilirsiniz. Günde bir saat yürüyüş, yedi ila sekiz saat arası gece uykusu, sağlıklı beselenme ve düzenli egzersiz önemlidir. Bu değişiklikler kulağa basit gelebilir ancak stresle başa çıkmada önemlidir.

KAYGI AZALTMA TEKNİKLERİNİ DENEYİN Peki, her gün sebze ağırlıklı beslendiniz ve daha çok yürüdünüz; ancak hala kaygılısınız. Ne yapmalısınız?

Kaygı azaltıcı teknikleri deneyin. Dr Hertlein “Burada amaç beden ve seks hakkındaki kaygılardan uzaklaşmaya odaklanmaktır. Farkındalık artırmak, nefes teknikleri gibi kaygı azaltan genel teknikler yardımcı olacaktır. Anksiyeteyi azaltacak teknikler için kullanabileceğiniz kitaplar, aplikasyonlar gibi varolan kaynaklardan yararlanabilirsiniz” diyor. Yoga, meditasyon gibi bilindik yöntemler size yardımcı olmuyorsa, kendinize iyi gelecek bir yöntem bulmaya odaklanın. Bu belki yemek pişirmek, bahçe ile ilgilenmek veya her gün parkta oturup bir fincan kahve içmek olabilir. BASKIYI AZALTIN Seks konusunu kapatarak endişelerinizin kendilğinden azaldığını fark edeceğinizi söyleyen Dr. Hertlein “Seks amaçlı deneyimlerden uzaklaşmaya çalışın. Kendinize zaman ayırın, birbirinizle iyi vakit geçirmeye, yakınlık ve bağ kurmaya odaklanın. Böylece sadece kendiniz ve eşiniz üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmakla kalmaz aynı zamanda duygularınızı da keşfedersiniz. Bunu zaman baskısı ve nihai hedef baskısı olmadan ketif aldığınız şeyleri keşfetme şansı olarak düşünün.