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Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu

06.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu

Teknolojinin gelişmesi ile hayatımız çok kolaylaştı. Önceleri gideceğimiz hastaneyi, yakınımızdaki ATM'yi bulmak için onlarca kişiye sormamız gerekiyorken telefonların konum özelliğiyle gitmek istediğimiz yere tek tıkla ulaşabiliyoruz. Özellikle her akıllı telefon kullanıcısının favori uygulaması Whatsapp, konum paylaşma konusunda en büyük yardımcımız. Peki konum nasıl atılır?

Teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Özellikle haberleşme ve ulaşım gibi alanlarda geliştirilmiş akıllı telefon uygulamaları, sosyal hayatımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu uygulamalar arasında en sevilen ve en popüler olan uygulama ise Whatsapp. 5 milyardan fazla kullanıcıya sahip Whatsapp, kullanıcıların konumlarını paylaşmasını oldukça kolay bir hale getirdi. Siz de akıllı telefonundan konumunuzu paylaşmak ve başkasının paylaştığı konuma nasıl gidebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız telefondan konum nasıl atılır, Whatsapp'tan konum nasıl gönderilir gibi merak edilen soruların cevabına bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Konum Nasıl Atılır, Whatsapp'tan Adres Nasıl Gönderilir?

  • Whatsapp'tan konum atabilmek için ilk yapmanız gereken şey konum ayarlarınızın açık olmasıdır. Eğer konum ayarlarınız kapalıysa uygulama konum iletmeyi istediğiniz zaman sizden konum bilgisini kullanmak için izin alır. Onayladıktan sonra konum paylaşabilirsiniz.
  • Daha sonra konum göndermek istediğiniz kişiyle Whatsapp'tan sohbet açın.
  • Sohbet ekranının alt kısmında bir "Ataş" simgesi göreceksiniz. O "ataş" simgesine tıklayın.
  • Ataş simgesine tıkladığınız zaman karşınıza belge, galeri gibi seçenekler çıkar. Bu seçenekler arasında bulunan "Konum" seçeneğine tıklayın.
  • Karşınıza çıkan ekranda bulunan "Şu anki konumu gönder" seçeneğine tıklayın.

Whatsapp Hareketli Konum Nasıl Atılır?

  • Whatsapp üzerinden canlı konumunuzu da paylaşabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kişi ile belli bir saate kadar hareketli konumuzu paylaşabilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız gereken şey konum ve GPS ayarlarınızı açmaktır.
  • Daha sonra mevcut konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişiyle Whatsapp üzerinden sohbet açın.
  • Sohbet ekranının alt kısmındaki "Ataş" simgesine tıklayın.
  • "Ataş" simgesi istediğiniz belgeyi ve bilgiyi karşı taraf ile paylaşmanızı sağlar. "Ataş" simgesine tıkladığınızda karşınıza çıkacak seçeneklerden konum seçeneğine tıklayın.
  • Konum seçeneğine tıkladığınız zaman karşınıza "Mevcut Konumu Paylaş" seçeneği gelir. O seçeneğe tıklayın.
  • Paylaşmak istediğiniz süreyi seçtikten sonra hareketli konumunuzu başarılı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Samsung Telefonda Konum Nasıl Atılır?

Samsung gibi Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız. İstediğiniz kişi ile SMS sohbeti üzerinden konum paylaşabilirsiniz. Konum göndermek istediğiniz kişiyi mesajlar bölümünde açarak mesaj kutusunun yanındaki "Ataş" veya "Artı" simgesine tıklayarak konum paylaşabilirsiniz. Ancak bu özellik telefonun modeline göre değişiklik gösterebilir. Eğer Whatsapp uygulaması telefonunuzda yüklü ise yukarıdaki adımları izleyerek kolayca konum paylaşabilirsiniz.

Samsung Telefondan Canlı Konum Nasıl Atılır?

SMS sohbet yöntemiyle anlık konum paylaşımı yapabilirsiniz. Ancak canlı konum paylaşımı sıkıntılı olabilir. Bu sebeple birisiyle mevcut konumunuzu paylaşmak istiyorsanız, Whatsapp uygulamasını kullanarak bunu kolayca yapabilirsiniz. Whatsapp'tan hareketli konum paylaşabilmek için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.

iPhone'da Konum Nasıl Atılır?

Eğer iOS işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız konum atabilmek için sohbet ekranında yer alan metin kutusunun yanındaki ok işaretine tıklamanız gerekir. Ok işaretine tıkladıktan sonra "Konum Paylaş" seçeneğine tıklamalısınız. Karşınıza çıkan haritada çevrenizdeki yerlerin isimlerini görebilir ve kendi konumunuzu paylaşabilirsiniz.

iPhone'da Mevcut Konum Nasıl Atılır?

iOS işletim sistemine sahip cihazınızdan SMS yoluyla konum paylaşabilirsiniz ancak mevcut canlı konum paylaşmanız internet bağlantısı gerektirir ve paylaşım yaptığınız kişinin işletim sistemi sizinkiyle aynı değilse zor olabilir. Bu sebeple Whatsapp uygulamasını mevcut konum atmak için kullanabilirsiniz.

Face'de Konum Nasıl Atılır?

Facebook'tan konum paylaşmak istiyorsanız ilk olarak uygulamaya giriş yapmalısınız. Ardından izinler sekmesinin altındaki konum seçeneğine tıklayın. Böylece konum servisini aktif hale getirir ve kolaylıkla konumunuzu paylaşabilirsiniz.

Ayrıca Facebook mesajlaşma sistemi olan Messenger ile de konum paylaşabilirsiniz. Konum atmak istediğiniz kişiyle bir sohbet penceresi açın. Sohbet penceresi altındaki metin kutusunun yanında bulunan üç nokta simgesine tıklayın. Bu simgeye tıkladığınızda birçok seçenekle karşılaşacaksınız. Bu seçenekler arasından konum işaretine tıklayarak konum paylaşabilirsiniz.

Haritadan Konum Nasıl Atılır?

Google Maps ile adres konum nasıl atılır merak edilen diğer bir konu. Haritalar uygulamasıyla konum paylaşmak istiyorsanız ilk önce GPS'inizi açmanız gerekir. Daha sonra haritalar uygulamasına giriş yapın. Haritadaki mavi nokta bulunduğunuz konumu gösterir. O mavi noktaya tıklayıp bulunduğunuz konumun adresini paylaşabilirsiniz.

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