Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu

Teknoloji artık hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Özellikle haberleşme ve ulaşım gibi alanlarda geliştirilmiş akıllı telefon uygulamaları, sosyal hayatımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu uygulamalar arasında en sevilen ve en popüler olan uygulama ise Whatsapp. 5 milyardan fazla kullanıcıya sahip Whatsapp, kullanıcıların konumlarını paylaşmasını oldukça kolay bir hale getirdi. Siz de akıllı telefonundan konumunuzu paylaşmak ve başkasının paylaştığı konuma nasıl gidebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız telefondan konum nasıl atılır, Whatsapp'tan konum nasıl gönderilir gibi merak edilen soruların cevabına bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Konum Nasıl Atılır, Whatsapp'tan Adres Nasıl Gönderilir?

Whatsapp'tan konum atabilmek için ilk yapmanız gereken şey konum ayarlarınızın açık olmasıdır. Eğer konum ayarlarınız kapalıysa uygulama konum iletmeyi istediğiniz zaman sizden konum bilgisini kullanmak için izin alır. Onayladıktan sonra konum paylaşabilirsiniz.

Daha sonra konum göndermek istediğiniz kişiyle Whatsapp'tan sohbet açın.

Sohbet ekranının alt kısmında bir "Ataş" simgesi göreceksiniz. O "ataş" simgesine tıklayın.

Ataş simgesine tıkladığınız zaman karşınıza belge, galeri gibi seçenekler çıkar. Bu seçenekler arasında bulunan "Konum" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda bulunan "Şu anki konumu gönder" seçeneğine tıklayın.

Whatsapp Hareketli Konum Nasıl Atılır?

Whatsapp üzerinden canlı konumunuzu da paylaşabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kişi ile belli bir saate kadar hareketli konumuzu paylaşabilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız gereken şey konum ve GPS ayarlarınızı açmaktır.

Daha sonra mevcut konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişiyle Whatsapp üzerinden sohbet açın.

Sohbet ekranının alt kısmındaki "Ataş" simgesine tıklayın.

"Ataş" simgesi istediğiniz belgeyi ve bilgiyi karşı taraf ile paylaşmanızı sağlar. "Ataş" simgesine tıkladığınızda karşınıza çıkacak seçeneklerden konum seçeneğine tıklayın.

Konum seçeneğine tıkladığınız zaman karşınıza "Mevcut Konumu Paylaş" seçeneği gelir. O seçeneğe tıklayın.

Paylaşmak istediğiniz süreyi seçtikten sonra hareketli konumunuzu başarılı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Samsung Telefonda Konum Nasıl Atılır?

Samsung gibi Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız. İstediğiniz kişi ile SMS sohbeti üzerinden konum paylaşabilirsiniz. Konum göndermek istediğiniz kişiyi mesajlar bölümünde açarak mesaj kutusunun yanındaki "Ataş" veya "Artı" simgesine tıklayarak konum paylaşabilirsiniz. Ancak bu özellik telefonun modeline göre değişiklik gösterebilir. Eğer Whatsapp uygulaması telefonunuzda yüklü ise yukarıdaki adımları izleyerek kolayca konum paylaşabilirsiniz.