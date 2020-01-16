Konuralp’te tarih gün yüzüne çıkıyor

Batı Karadeniz’in antik kenti Konuralp’te 3 yılda tamamlanacak olan kazı çalışmaları için ilk kazma vuruldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Burası Göbeklitepe gibi Türkiye’nin gündemine oturacak” dedi.

Düzce’nin Konuralp’te bulunan amfi tiyatro ve çevresindeki tarihin gün yüzüne çıkarılması için Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Faruk Özlü ilk kazmayı vurarak çalışmaya start verdi. Kazı alanında bir konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ilk etapta alanda 20 belediye işçisinin çalışacağını, bu sayının ilerleyen zamanlarda 100’e çıkartılacağın belirterek, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız Konuralp’i 12 ay kazı yapılabilecek yerler arasına aldı. Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızın ziyaretleri sırasında bu konuyu konuştuk. Valimizde Ankara’da temaslarda bulundu. Burası 12 ay kazı yapılabilecek bir bölge olacak. Biz Düzce Belediyesi olarak bu işe ciddi katkılar sunuyoruz. Bu bölgeye kazıda çalışmak için 20 kişilik işçi kadrosu ayırıyoruz. Bu sayı ilerleyen zamanlarda 100’e çıkacak” dedi.

Alanda ziyaretçilerin ağırlanabileceği bir çadır da kurulacağını kaydeden Başkan Özlü, “Burada bir çadır kuracağız ve ikramlarda bulunacağız. Gelenler bu çadırda çay kahve içip dinlenecekler. Zaman zaman da Konuralp pilavı ikram edeceğiz. Burası Göbeklitepe gibi Türkiye’nin gündemine oturacak bir yer. Burada yapacağımız kazılarla 3 yıl içerisine antik tiyatro kazısı tamamlanmış restore edilmiş bir alan haline gelecek. Düzce Belediyesi bütün imkanlarını buraya ayıracak. Tüm Türkiye’yi ve Düzcelileri bu kazılara destek olmaya çağırıyorum” diye konuştu.