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Konuşanlar’a Hasan Can Kaya’yla izleyici arasındaki diyalog damga vurdu! “İrem’i görüntülü arayayım belki soyunur”

26.07.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya’nın kısa sürede popüler olan Konuşanlar programının son bölümde Kaya ve izleyici arasındaki konuşma kahkaha tufanı yarattı. Hasan Can Kaya, izleyicisine “Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek isterdin?” diye sordu. İzleyicinin “İrem Derici” cevabını vermesi üzerine Kaya, “İrem’i görüntülü arayayım belki soyunur” dedi. O anlar stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan ve en çok izlenen programlar arasında yer alan Konuşanlar, Youtube’a “Konuşanlar-Yaz Shot Extra” formatıyla geri döndü. Youtube’a özel olarak çekilen bölüme Hasan Can Kaya ve izleyicisinin konuşması damga vurdu.

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Yenİ bölümde Hasan Can Kaya, seyircileriyle keyifli sohbetine önceden hazırlanan sorularla devam etti. Programın sonralarına doğru ise yaptığı espriyle İrem Derici’ye gönderme yaptı. Kaya izleyicilerine “Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersiniz?” sorusunu yöneltti. Bir konuşanın soruya “İrem Derici” yanıtını vermesi üzerine ünlü sunucu “İrem’i görüntülü arayayım belki soyunur” diyerek seyircisinin cevabını ti’ye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
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