Konuşanlar’a Hasan Can Kaya’yla izleyici arasındaki diyalog damga vurdu! “İrem’i görüntülü arayayım belki soyunur”

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan ve en çok izlenen programlar arasında yer alan Konuşanlar, Youtube’a “Konuşanlar-Yaz Shot Extra” formatıyla geri döndü. Youtube’a özel olarak çekilen bölüme Hasan Can Kaya ve izleyicisinin konuşması damga vurdu.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Yenİ bölümde Hasan Can Kaya, seyircileriyle keyifli sohbetine önceden hazırlanan sorularla devam etti. Programın sonralarına doğru ise yaptığı espriyle İrem Derici’ye gönderme yaptı. Kaya izleyicilerine “Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersiniz?” sorusunu yöneltti. Bir konuşanın soruya “İrem Derici” yanıtını vermesi üzerine ünlü sunucu “İrem’i görüntülü arayayım belki soyunur” diyerek seyircisinin cevabını ti’ye aldı.



