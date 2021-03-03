Konuşanlar bilet nasıl alınır? İşte bilet fiyatları

Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu Exxen Dijital Platformu'nda yayın hayatına devam eden Konuşanlar programı yaklaşık 1 senedir izleyiciler tarafından sürekli takip edilmekte. Stand-up tarzında bir program olan Konuşanlar, Youtube'da yakın zamanda 1 milyon aboneye ulaşmış ve bu şekilde Acun Ilıcalı'nın kadrajına girmişti. Konuşanlar programı bilet alma yöntemini sizin için derledik. İşte ayrıntılarıyla Konuşanlar bilet nasıl alınır?

KONUŞANLAR BİLET NASIL ALINIR?

Ortalama 1 saat civarı bir gösterinin sergilendiği Konuşanlar programına bilet almak için Biletix internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına seyirci olarak katılmak için Biletix’in www.biletix.com/anasayfa/TURKIYE/tr internet adresine giriş yapmalı ve sağ üst tarafta yer alan, ‘Etkinlik, sanatçı ya da mekan arayın’ kısmına ‘Hasan Can Kaya’ ismini yazmalısınız.

Konuşanlar programı için bir tarih belirtilmişse, o bölümden biletinizi online ödeme yöntemiyle alabilirsiniz.

HASAN CAN KAYA KONUŞANLAR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Konuşanlar programı için belirlenen bilet fiyatları değişiklik gösterebilmekte. Ancak bilet fiyatlarının ortalama 130 TL’den başlayıp, kategorisine göre 200 TL gibi bir rakama kadar ulaştığını söyleyebiliriz.