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Konuşanlar bilet nasıl alınır? İşte bilet fiyatları

03.03.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Konuşanlar bilet nasıl alınır? İşte bilet fiyatları

Son günlerin sevilen programlarından olan Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı izleyici tarafından rağbet görmeye devam ediyor. İlk olarak Youtube ile yayın hayatına başlayan program daha sonra Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu Exxen'e geçmiş ve devam bölümlerine bu platformda devam etme kararı almıştı. Peki Konuşanlar'a nasıl bilet alınır? İşte Konuşanlar bilet alma yöntemi ve Konuşanlar bilet fiyatı...

Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu Exxen Dijital Platformu'nda yayın hayatına devam eden Konuşanlar programı yaklaşık 1 senedir izleyiciler tarafından sürekli takip edilmekte. Stand-up tarzında bir program olan Konuşanlar, Youtube'da yakın zamanda 1 milyon aboneye ulaşmış ve bu şekilde Acun Ilıcalı'nın kadrajına girmişti. Konuşanlar programı bilet alma yöntemini sizin için derledik. İşte ayrıntılarıyla Konuşanlar bilet nasıl alınır?

KONUŞANLAR BİLET NASIL ALINIR?

Ortalama 1 saat civarı bir gösterinin sergilendiği Konuşanlar programına bilet almak için Biletix internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına seyirci olarak katılmak için Biletix’in www.biletix.com/anasayfa/TURKIYE/tr internet adresine giriş yapmalı ve sağ üst tarafta yer alan, ‘Etkinlik, sanatçı ya da mekan arayın’ kısmına ‘Hasan Can Kaya’ ismini yazmalısınız.

Konuşanlar programı için bir tarih belirtilmişse, o bölümden biletinizi online ödeme yöntemiyle alabilirsiniz.

HASAN CAN KAYA KONUŞANLAR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Konuşanlar programı için belirlenen bilet fiyatları değişiklik gösterebilmekte. Ancak bilet fiyatlarının ortalama 130 TL’den başlayıp, kategorisine göre 200 TL gibi bir rakama kadar ulaştığını söyleyebiliriz.

HASAN CAN KAYA KONUŞANLAR PROGRAM KURALLARI

Bilet alırken bilinmesi gereken detaylardan bazıları ise şöyle:

Konuşanlar programında 16 yaş sınırı bulunuyor ve 16 yaşından küçükler programa alınmıyor.

Konuşanlar programının girişinde bilet kontrolü yapılmakta, bileti telefondan mutlaka göstermek gerekiyor.

İzleyicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dâhilinde alınan kurallara uyması da programın bir diğer şartı.

İzleyicilerin salona girerken mutlaka maske takması ve etkinlik boyunca maskelerini çıkarmamaları istenmekte. Maske takmayan ve takmak istemeyen izleyiciler salon dışına çıkartılıyor.

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Acun Ilıcalı

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