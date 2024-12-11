Konuşanlar'da bir ilk yaşandı! Hasan Can'ın tepkisi olay oldu! 'Gerdeğe burada girmeyeceksiniz...'

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda yayın hayatını sürdüren Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının her yeni bölümünde bazı hikayeler ve şaşırtan durumlar gündem olmaya devam ediyor.

"GERDEĞE BURADA GİRMEYECEKSİNİZ"

Konuşanlar'ın 161. bölüm tanıtımında bir seyirci sevgilisine sahnede evlilik teklifi etmek istediğini söyledi. Hasan Can Kaya da gencin bu isteğini kabul edip sahneye davet etti.

Sevgilisine herkesin önünde evlenmek teklifi eden gen. 'Evet' yanıtını aldı. Alkışlar eşliğinde birbirine sarılan ve öpen gence Hasan Can'ın sözleri ise dikkat çekti. Kaya, "Gerdeğe burada girmeyeceksiniz kardeşim" diyerek herkesi güldürdü.