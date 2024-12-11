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Konuşanlar'da bir ilk yaşandı! Hasan Can'ın tepkisi olay oldu! 'Gerdeğe burada girmeyeceksiniz...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.12.2024 20:10
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Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programında ilginç anlar yaşandı. Sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen konuğa Hasan Can'ın verdiği tepki olay oldu.

Konuşanlar'da bir ilk yaşandı! Hasan Can'ın tepkisi olay oldu! 'Gerdeğe burada girmeyeceksiniz...'

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda yayın hayatını sürdüren Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının her yeni bölümünde bazı hikayeler ve şaşırtan durumlar gündem olmaya devam ediyor.

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"GERDEĞE BURADA GİRMEYECEKSİNİZ"

Konuşanlar'ın 161. bölüm tanıtımında bir seyirci sevgilisine sahnede evlilik teklifi etmek istediğini söyledi. Hasan Can Kaya da gencin bu isteğini kabul edip sahneye davet etti.

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Sevgilisine herkesin önünde evlenmek teklifi eden gen. 'Evet' yanıtını aldı. Alkışlar eşliğinde birbirine sarılan ve öpen gence Hasan Can'ın sözleri ise dikkat çekti. Kaya, "Gerdeğe burada girmeyeceksiniz kardeşim" diyerek herkesi güldürdü.

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'Zampara mı?' diye sordu! Aldığı yanıt olay oldu! 'Zampara mı?' diye sordu! Aldığı yanıt olay oldu!
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Hasan Can Kaya Konuşanlar
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