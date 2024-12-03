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Konuşanlar'da bomba anlar! 'Maymunlar tarafından gasp edildim' diyerek anlattı! Hasan Can Kaya duyduklarına inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.12.2024 16:19
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın sunumu ile Exxen'de izleyicisinin karşısına çıkan Konuşanlar programı her bölümüyle sosyal medyayı sallıyor. Programa katılan konuklar itiraflarıyla dikkat çekiyor. Konuşanlar'ın yeni bölümüne 'Maymunlar tarafından gasp edildim' diyen konuğun anlattıkları damga vurdu. Hasan Can Kaya duyduklarına inanamadı.

Konuşanlar'da bomba anlar! 'Maymunlar tarafından gasp edildim' diyerek anlattı! Hasan Can Kaya duyduklarına inanamadı

Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının her bölümü sosyal medyada gündem oluyor.

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Programa gelen konuklar itiraflarıyla dikkat çekiyor. Konuşanlar'ın yeni bölümüne kadın bir konuğun açıklamaları damga vurdu. İş için Malezya'ya gittiğini söyleyen konuk 'Orada ben maymunlar tarafından gasp edildim' deyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

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Kadın konuğun yanındaki kişi ise 'Onları eğitiyorlar gerçekten hırsızlık yapmak için.' dedi.

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Hasan Can ise duyduklarına inanamadı ve 'Nasıl eğitiyorlar? Ben yeğenlerimi eğitemiyorum.' diyerek karşılık verdi. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Konuşanlar'ın bu bölümüne sosyal medyada; 'harika bir bölüm', 'yine efsane', 'çok iyi ya', 'yine çok güleceğiz' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar
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