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Konuşanlar'da bomba bir hikaye daha! '3 ay evli kaldım' diyen kadına Hasan Can Kaya'dan olay yanıt: ''Erken boşanma olabilir''

05.04.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya'nın her bölümü ayrı bir olay olan eğlence programı Konuşanlar'a bir seyircinin 'evlilik' açıklaması damga vurdu. Hasan Can Kaya'nın 'Evli değil misin?' sorusunun üzerine evlenip ayrıldığını belirten genç kadının verdiği cevaplar stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Konuşanlar'da bomba bir hikaye daha! '3 ay evli kaldım' diyen kadına Hasan Can Kaya'dan olay yanıt: ''Erken boşanma olabilir''

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç olayların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak eski nişanlılarını ifşa eden genç kadın gündem olmuştu.

Şimdi ise 3 ay evli kaldığını açıklayan genç kadın açıklamalarıyla yeni bölüme damga vurdu.

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Hasan Can Kaya genç kadına evli olup olmadığını sordu. Genç kadın ise evli olmadığını belirtti.

Hasan Can'ın ısrarlı sorularının ardından evlenip ayrıldığını söyleyen genç kadının 3 ay evli kaldığını itiraf etmesi herkesi şaşkına çevirdi. Hasan Can'ın 3 ay süren evlilikle dalga geçmesi stüdyodakileri kırdı geçirdi.

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HASAN CAN'DAN OLAY YANIT

Ünlü komedyenin 'Bu kadar saçma bir evlilik hayatımda duymadım. 3 ay evlilik ne hayatım, erken boşanma olabilir' sözleri ise kahkaha tufanı yaşanmasına neden oldu.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar

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