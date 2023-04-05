Konuşanlar'da bomba bir hikaye daha! '3 ay evli kaldım' diyen kadına Hasan Can Kaya'dan olay yanıt: ''Erken boşanma olabilir''

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç olayların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak eski nişanlılarını ifşa eden genç kadın gündem olmuştu.
Şimdi ise 3 ay evli kaldığını açıklayan genç kadın açıklamalarıyla yeni bölüme damga vurdu.
Hasan Can Kaya genç kadına evli olup olmadığını sordu. Genç kadın ise evli olmadığını belirtti.
Hasan Can'ın ısrarlı sorularının ardından evlenip ayrıldığını söyleyen genç kadının 3 ay evli kaldığını itiraf etmesi herkesi şaşkına çevirdi. Hasan Can'ın 3 ay süren evlilikle dalga geçmesi stüdyodakileri kırdı geçirdi.
Ünlü komedyenin 'Bu kadar saçma bir evlilik hayatımda duymadım. 3 ay evlilik ne hayatım, erken boşanma olabilir' sözleri ise kahkaha tufanı yaşanmasına neden oldu.