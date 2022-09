Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'dan seyirciye olay yanıt: "Şimdiki albenin ise yalakalık!"

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, sorduğu sorularla izleyicileri hem güm güldürüp hem terletiyor. Bir seyirciye "Kendinize en sık sorduğunuz soru nedir?" sorusunu yönelten Hasan Can Kaya, genç adamın eşine dönerek şaşkın bir ifadeyle baktı. Konuşanlar stüdyosunda kahkahanın yükselmesi üzerine seyirci bu durumun eşiyle alakası olmadığını söyledi. Hasan Can Kaya "Kimle alakası var? Kayınbabanla mı?" diyerek onu ti'ye aldı.

SEYİRCİYİ SEMPATİK BULAN HASAN CAN KAYA'DAN ŞAŞIRTAN SORU: "ORADAN YÜRÜYOR MUSUN?"

Hasan Can Kaya sahnedeki diğer seyirciye ise çok sempatik olduğunu söyleyerek bunu ikili ilişkilerde kullanıp kullanmadığını sordu.

Hasan Can Kaya'nın "Oradan yürüyor musun, yarıyor mu işine?" diye sorunca seyirci "Ben daha çok samimiyetimden yürüyorum" dedi.

"Çok saçma bir şey anlatsalar bile beğenmiş gibi yapıyor musun?" sorusuna "Evet çünkü başka bir albenim" yok cevabını veren seyirci Hasan Can Kaya'nın sözleri karşısında şaşırdı.

HASAN CAN KAYA'DAN KONUŞANLAR STÜDYOSUNU KAHKAHAYA BOĞAN YANIT

Hasan Can Kaya, genç adamı "Şimdiki albenin de yalakalık" diyerek ti'ye aldı. Konuşanlar stüdyosu bu yanıtın ardından kahkahaya boğuldu.

Konuk ise ne diyeceğini bilemedi.