MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'dan seyirciye olay yanıt: "Şimdiki albenin ise yalakalık!"

Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'dan seyirciye olay yanıt: "Şimdiki albenin ise yalakalık!"

28.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programına Hasan Can Kaya’nın, ilişkileri üzerine değerlendirmede bulunan seyirciye verdiği yanıt damga vurdu. Genç adama sempatik olduğunu söyleyen Hasan Can Kaya, ilişkilerde bu avantajı kullanıp kullanmadığını sordu. Seyirci samimi olduğunu ve bunu ilişkilerde kullandığını söyleyince olanlar oldu. Hasan Can Kaya'nın yanıtı Konuşanlar stüdyosundaki izleyicileri kahkahaya boğdu.

Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'dan seyirciye olay yanıt: "Şimdiki albenin ise yalakalık!"

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, sorduğu sorularla izleyicileri hem güm güldürüp hem terletiyor. Bir seyirciye "Kendinize en sık sorduğunuz soru nedir?" sorusunu yönelten Hasan Can Kaya, genç adamın eşine dönerek şaşkın bir ifadeyle baktı. Konuşanlar stüdyosunda kahkahanın yükselmesi üzerine seyirci bu durumun eşiyle alakası olmadığını söyledi. Hasan Can Kaya "Kimle alakası var? Kayınbabanla mı?" diyerek onu ti'ye aldı.

04

SEYİRCİYİ SEMPATİK BULAN HASAN CAN KAYA'DAN ŞAŞIRTAN SORU: "ORADAN YÜRÜYOR MUSUN?"

Hasan Can Kaya sahnedeki diğer seyirciye ise çok sempatik olduğunu söyleyerek bunu ikili ilişkilerde kullanıp kullanmadığını sordu.

03

Hasan Can Kaya'nın "Oradan yürüyor musun, yarıyor mu işine?" diye sorunca seyirci "Ben daha çok samimiyetimden yürüyorum" dedi.

01

"Çok saçma bir şey anlatsalar bile beğenmiş gibi yapıyor musun?" sorusuna "Evet çünkü başka bir albenim" yok cevabını veren seyirci Hasan Can Kaya'nın sözleri karşısında şaşırdı.

02

HASAN CAN KAYA'DAN KONUŞANLAR STÜDYOSUNU KAHKAHAYA BOĞAN YANIT

Hasan Can Kaya, genç adamı "Şimdiki albenin de yalakalık" diyerek ti'ye aldı. Konuşanlar stüdyosu bu yanıtın ardından kahkahaya boğuldu.

Konuk ise ne diyeceğini bilemedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi'yle deniz kenarı pozu verdi! Takipçilerden beğeni yağdıHande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi'yle deniz kenarı pozu verdi! Takipçilerden beğeni yağdı
İtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdiİtiraflarıyla dikkat çekti! Cinsellik sorusuna açık açık yanıt verdi
Murat Başoğlu'yla tekne görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeğen tanınmamak için...Murat Başoğlu'yla tekne görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeğen tanınmamak için...
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar konuşanlar hasan can kaya hasan can kaya konuşanlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Erdoğan'ın sözleri çok konuşulmuştu! ABD'den yeni açıklama

Erdoğan'ın sözleri çok konuşulmuştu! ABD'den yeni açıklama

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

İlginizi Çekebilir

Pes dedirttiler! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendirdiler

Pes dedirttiler! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendirdiler

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.