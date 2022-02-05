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Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya'dan 40 programına ağır taş: "Hiçbir olayı yok"

05.02.2022 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da başladığı Konuşanlar programına şimdilerde Exxen'de devam eden Hasan Can Kaya, Mehmet Demirkol'un konuğu oldu. BluTV'de yayınlanan 40 programını eleştiren Hasan Can Kaya, sevilen program için ''Hiçbir olayı yok'' dedi.

Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya'dan 40 programına ağır taş: "Hiçbir olayı yok"

Son dönemlerin en çok konuşulan komedyenleri arasında yer alan Hasan Can Kaya, Cansu Canan Özgen'in sunumuyla gerçekleşen 40 programını eleştiri yağmuruna tuttu.

HASAN CAN KAYA'DAN 40 PROGRAMINA AĞIR TAŞ

Bir YouTube programına konuk olarak katılan Hasan Can Kaya, sözlerinin sürekli kesilmesi üzerine bombayı patlattı. Konuk olduğu programı 40 programına benzeten Kaya, "Süremiz 40 diye bir program var onun gibi mi?" dedi. 40 programının formatına atıfta bulunan Kaya esprili bir dille, "40 saniyeyi tutturamazsan ek 40 saniye daha veriyorlar yani programın hiçbir olayı yok." dedi. Kaya, bu ifadeleriyle stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya'dan 40 programına ağır taş:

40 PROGRAMININ FORMATI NEDİR?

40 programı, 3 Ekim 2018'de Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanmaya başladı. İlerleyen süreçlerde 4 kanal değiştiren 40 programının aynı zamanda 2 sunucusu değişti. 40 programının sunucusu Buket Aydın'ın ardından Jülide Ateş olmuştu. Şimdilerde ise programın sunucu koltuğunda Cansu Canan Özgen oturuyor.

40 programında her hafta farklı konuklar yer alıyor. Konuklara, sunucu tarafından sorular soruluyor ve belirtilen süre içerisinde bu soruların yanıtlanması bekleniyor. Konukların, verilen süre içerisinde yanıtlamadığı takdirde sunucu tarafından ek süre hakkı tanınıyor.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989, Güngören, İstanbul doğumlu Hasan Can Kaya 32 yaşındadır. Aslen Malatyalı olan Kaya, 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaptı. Bu esnada, arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya başladı. 2020'nin ocak ayında ilk kez, kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı. YouTube'da başlayan bu macera Exxen'de devam etti. Oldukça iyi bir çıkış yakalayan bu program Aralık 2020'de Exxen platformuna alındı. YouTube'daki videolar ise silindi. Bu hareket, Kaya'nın takipçi kaybetmesine neden oldu.


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