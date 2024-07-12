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  4. Konuşma hakkı bile vermedi! Eti Krom sahibi Ali Rıza Yıldırım işçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım

Konuşma hakkı bile vermedi! Eti Krom sahibi Ali Rıza Yıldırım işçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım

12.07.2024 10:12
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Eti Krom A.Ş.'nin sahibi Ali Rıza Yıldırım maden ocakları işçilerini azarladı, fırçaladı, tartışma yaratacak sözler kullandı. Çeşitli hak talepleri için eylem başlatan işçilerle bir araya gelen Yıldırım "Yarın herkesi kapının önüne koyarım" gibi sözlerle gözdağı verdi. Yanıt veren işçiye Yıldırım "Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın" diye çıkıştı. Devamında ise şirket üretimi durdurup işçileri ücretsiz izne çıkardı!

Sosyal medya Eti Krom A.Ş. ve Yıldırımlar Holding sahibi Ali Rıza Yıldırım'ın işçilere tepki çeken sözlerini konuşuyor. İşçileri fırçaladıkça fırçalayan, cevap da verdirtmeyen Yıldırım eleştiri oklarını üzerine çekti. Eylem yapan işçilerin sayısını öğrenen Yıldırım, "Eti Krom ailesi 1463 kişi. Şu anda azınlık. İş hakkı fesih. Bu kadar basit" deyip işçileri tehdit etti. Şirket KEF bölgesinde üretime geçici olarak ara verdi, işçiler ücretsiz izne çıkarıldı.

300'Ü AŞKIN İŞÇİ EYLEM BAŞLATTI

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 300'ü aşkın işçinin eylemi 11'inci gününe girdi. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını isteyen işçiler, isteklerinin yerine getirilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı. İşçilere birçok platformdan destek gelirken Eti Krom Yıldırım A.Ş sahibi Ali Rıza Yıldırım, işçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

İŞÇİLERE FIRÇA ÇEKTİ: CEVAP VERME BANA

Toplantıda adeta işçileri azarlayan Yıldırım'ın kullandığı, ‘Ben gazel dinlemeye gelmedim', ‘Yarın herkesi kapının önüne koyarım', ‘Bana tarih anlatma', ‘Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın', ‘Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51 ile cumhurbaşkanlığını alıyor. Siz yüzde 51 değilsiniz', ‘3 gün yevmiye cezası talep ediyorum' gibi cümleler tepki çekti.

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"İŞ HAKLARI FESİH, BU KADAR BASİT"

Bunun üzerine Eti Krom Yıldırım A.Ş sahibi Ali Rıza Yıldırım, “Eti Krom ailesi 1463 kişi. Şu anda azınlık. İş hakkı fesh. Bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler, örgütlenme olmuş. Örgütünde başı belediye başkanı. Bu şirketin başkan kim. Belediye başkanı neden benim sahama girip, size hocalık ve imamlık yapıyor. Bana tarih anlatma. Sen yoktun ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın da herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır” diye konuştu.

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“BEN SANA SÖZ HAKKI VERİNCE KONUŞACAKSIN”

İşçinin ‘iş sizin işiniz' demesi üzerine cevap verme bana diyerek işçiyi azarlayan Yıldırım, “Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim. Benim Eti Krom holdingin içinde küçük bir parça. Toplam ağırlığımız 1 milyon tona yakın. Eti Krom bunun içinde yüzde 15. Olmasa da olur ama siz burası kadar kıymetli bir iş yerine sahip olamayacaksınız. Belediye başkanı size birer tabanca ve kursun verdi. Hepinizi kafanıza sıkıyorsunuz” şeklinde konuştu.

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İşçi, “Biz burada özlük haklarımızı istiyoruz. İkramiye ve taban maaşımıza zam istiyoruz. Bankadan alınan promosyonu istiyoruz. Haklarımız dışında bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER GELMEDİĞİ İŞ GÜNÜ İÇİN ÇARPI 3 GÜN YEVMİYE CEZASI TALEP EDİYORUM”

Yıldırım ise “Ben yüzde yüz haklıyım. Türkiye'de bir seçim oluyor. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51 ile cumhurbaşkanlığını alıyor. Siz yüzde 51 değilsiniz. Eylem neden çıktı? Sadece siz misiniz, başkaları da var. Onlar bunları istemiyor, sadece siz istiyorsunuz. Ben size verince herkese vereceğim. Size vermezsem hiçbirinize vermeyeceğim. Siz yasa dışı eylem nasıl yapıyorsunuz? Genel müdürlüğe haber vermeden iş başı yapmıyorsunuz. Her gelmediği iş günü için çarpı 3 gün yevmiye cezası talep ediyorum. Benim de hakkım var. Üretim kaybım var. Bu adamın yevmiyesi 500 lira veya bin lira olsun, benim kaybım 10 bin lira. Dava haklarım saklı kalmak kaydı ile yevmiye kesiyorum. Çünkü bilgi vermeden iş yerini terk ettiler. İş kanuna göre yasa dışı. Burası yasa dışı eylemlerin yeri değil. Burası propaganda yeri veya siyaset meydanı da değil. Özel bir şirkette çalışan personellersiniz. Eğer bir eylem yapmak istiyorsan yüzde 51 çoğunluk ile gelirsin önce buraya dilekçe verirsin. Ben 3 gün sona çalışmayacağım eylem yapmak istiyorum dersin. Haber vermeden eylem yapmak suçtur. Burada Eti Krom'a Yıldırım Holding'e verilen bir dilekçe var. Dilekçenin sahibi Alacakaya belediye başkanı. Alacakaya belediye başkanı önce bu sizin istediğiniz talepleri önce kendi işçilerine versin, ondan sonra gelsin benden istesin” diye kaydetti.

ETİ KROM ÜRETİMİ DURDURUP İŞÇİLERİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARDI

Eylemin 11'inci gününde şirket KEF bölgesinde üretime geçici olarak ara verildiğini işçilerin de ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı. Şirket yetkilisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘'Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince KEF Maden işletmesinin ekonomik gerekçelerle aksi karar alınıncaya kadar geçici süre ile kapatılmasına, çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına karar verilmiştir. 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alınan kararlar, KEF Maden işletmesinde görev yapan Eti Krom AŞ, Yılkrom Maden ve Enerji Yat Tic. San. AŞ, Eti Beton ve Atık Geri Kazanım San. Tic. AŞ kadrosunda görev yapan mavi yakalı tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi maden ocağı
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