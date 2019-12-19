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Konuşma ve işitme engelli taraftara küfür cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 21:13 | Son Güncelleme

Sivas'ta işitme engelli taraftar İlhan Biçer (46) Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarlara verilen 1 maçlık "elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi" cezasının kendisine de uygulanmasının şaşkınlığını yaşıyor.

Sivas'ta işitme engelli taraftar İlhan Biçer (46) Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle kırmızı-beyazlı taraftarlara verilen 1 maçlık "elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi" cezasının kendisine de uygulanmasının şaşkınlığını yaşıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 7 Aralık 2019'da Yeni Malatya Stadyumu'nda yapılan maçta Sivasspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle misafir tribün A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesini kararlaştırdı. Karşılaşmayı oğlu Cihan Biçer ile izleyen işitme engelli İlhan Biçer de bu blokta bulunan diğer taraftarlar gibi cezalı duruma düştü. İlhan Biçer, oğlu Cihan aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sivasspor'un maçlarını uzun yıllardan beri takip ettiğini belirterek TFF'nin kendisine uyguladığı cezaya anlam veremediğini söyledi. Sivasspor'un her deplasman maçına gittiğini ifade eden Biçer, "Federasyonun yaptığı büyük bir yanlış ve ayıp. Ben küfür edemem. Zaten Malatyaspor maçında taraftar da küfür etmedim. Federasyonun bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz" dedi.
Biçer, federasyonun yaptığı hatadan dolayı takımının Gençlerbirliği ile oynayacağı maça gidemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını da ifade etti.
Babasıyla Yeni Malatyaspor karşılaşmasını takip ettiğini anlatan Cihan Biçer ise "Passolig gişesine gittiğimde cezamızın olmadığını söylediler. Evden internet aracılığıyla Gençlerbirliği deplasmanı için bilet almaya çalıştığımda 'cezalısınız' diye hata gösterdi. TFF'nin yaptığını anlamıyorum. Engellilere özel bir çalışma yapılması lazım. Bu durum tek babam için geçerli değil, Türkiye'de birçok engelli vatandaşımız var. Biz mağdur oluyoruz, yarın bir başkası mağdur olur. Herkes susarsa federasyon daha çok cezalar vermeye başlayacak" diye konuştu.
3 YIL ÖNCE DE AYNI CEZAYI YEDİ
İlhan Biçer, yaklaşık 3 yıl önce de aynı cezaya maruz kalmış, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın TFF ile yaptığı görüşmeler sonucu TFF 1'inci Lig'de Sivasspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmayı protokol tribününden izlemişti.

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