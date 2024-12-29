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  4. Konuşmak için buluşmuşlardı! Tartışma çıktı, dünürünü tabancayla vurdu

Konuşmak için buluşmuşlardı! Tartışma çıktı, dünürünü tabancayla vurdu

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
29.12.2024 12:14
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, boşanma aşamasındaki kız babası Alaattin E. (55), tartıştığı dünürü İbrahim K.’yı (51) tabancayla bacağından vurdu.

Konuşmak için buluşmuşlardı! Tartışma çıktı, dünürünü tabancayla vurdu

Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma sonrası, kız babası Alaattin E., dünürü İbrahim K. ile konuşmak için site bahçesinde buluştu. Dünürler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmada Alaattin E., yanında bulunan tabancayla İbrahim K.'ya ateş edip, bacağından vurdu.

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GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim K. sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay sonrası kaçan Alaattin E. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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