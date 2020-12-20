HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı

Konuşmak için çağırdığı kişiyi vurarak kayıplara karıştı

20.12.2020 18:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde konuşmak için evden çağırdığı vatandaşı vuran şahıs kayıplara karıştı.Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde konuşmak için evden çağırdığı vatandaşı vuran şahıs kayıplara karıştı.
Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi Adem K.’yı konuşmak için evden dışarıya çağırdı. Aralarında konuşan Adem K. ve kimliği belirlenemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şahıs Adem K.’ye iki el ateş etti ve hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Adem K.’ye ilk müdahalesini yaparak hastaneye götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

20 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün çizgi romanı mahkemeye sunuldu

Bakan Koca: Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

Bakan Koca 'ihmal' iddialarını reddetti

Skandalı böyle anlattı! 'Kybele'yi koleksiyoncu satın aldı, yabancılara sattı'

Kybele Heykeli'nin nasıl kaçırıldığını bu sözlerle anlattı

Prof. Dr. Oğuztürk: Yumruk yumruğa tokalaşma da tehlikeli

Prof. Dr. Oğuztürk: Yumruk yumruğa tokalaşma da tehlikeli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.