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Konuşması alay konusu oldu! Macron'u küplere bindirecek sözler... Biden'la karşılaştırdı: "Havladı ama kimse dinlemedi"

22.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda dünya liderlerinin konuşmaları dikkatle takip edildi. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un boş salona hitap etmesi dillere düştü. Fransız siyasetçi François Asselineau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Macron'u ti'ye alırken öfkelendirecek bir "köpek" benzetmesi de yaptı.

Konuşması alay konusu oldu! Macron'u küplere bindirecek sözler... Biden'la karşılaştırdı: "Havladı ama kimse dinlemedi"

Macron, Genel Kurul'daki konuşmasında devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşına dair mesajlar verdi. Ancak toplantıda Fransız lider, konuşmasından çok dikkate alınmayışı ile dikkatleri üzerine çekti. Fransız siyasetçiler Macron'un boş salona konuşmasını konu ederek topa tuttu.

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"4'TE 3'Ü BOŞTU"

Fransız siyasetçi François Asselineau, Macron ile Joe Biden'ın konuşmalarının fotoğraflarını paylaşarak karşılaştırma yaptı. Macron konuşurken koltukların 4'te 3'ünün boş olduğunu, liderlerin Biden'ı dinlemek için ise salona üşüştüğünü ifade eden Asselineau, "Evcil hayvanındansa sahibine kulak vermek yeğdir" şeklindeki deyişi hatırlattı.

"MACRON HAVLADI"

Asselineau ayrıca Macron'un konuşmasını "havlamaya" benzetti.

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FOTOĞRAFLARI KARŞILAŞTIRDI

Macron'un boş salona hitabı ülkenin tanındık siyasetçilerinden Eric Laqua'nın da hedefindeydi. Laqua, Twitter hesabından Macron'un konuştuğu anı ve o andaki salonun boşluğu gösteren fotoğrafları bir arada paylaşarak eleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron
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