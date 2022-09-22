Konuşması alay konusu oldu! Macron'u küplere bindirecek sözler... Biden'la karşılaştırdı: "Havladı ama kimse dinlemedi"

Macron, Genel Kurul'daki konuşmasında devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşına dair mesajlar verdi. Ancak toplantıda Fransız lider, konuşmasından çok dikkate alınmayışı ile dikkatleri üzerine çekti. Fransız siyasetçiler Macron'un boş salona konuşmasını konu ederek topa tuttu.

"4'TE 3'Ü BOŞTU"

Fransız siyasetçi François Asselineau, Macron ile Joe Biden'ın konuşmalarının fotoğraflarını paylaşarak karşılaştırma yaptı. Macron konuşurken koltukların 4'te 3'ünün boş olduğunu, liderlerin Biden'ı dinlemek için ise salona üşüştüğünü ifade eden Asselineau, "Evcil hayvanındansa sahibine kulak vermek yeğdir" şeklindeki deyişi hatırlattı.

"MACRON HAVLADI"

Asselineau ayrıca Macron'un konuşmasını "havlamaya" benzetti.

???????? SALLE COMBLE À L'ONU POUR LE DISCOURS DE BIDEN

Alors que 3/4 des sièges étaient restés vides lors des vociférations grotesques du Vulcain de l'Élysée (humiliation sans précédent pour la????????), toutes les délégations du monde se sont pressées hier soir pour écouter le président????????. pic.twitter.com/oEdf5AO1ME — François Asselineau (@UPR_Asselineau) September 22, 2022

FOTOĞRAFLARI KARŞILAŞTIRDI

Macron'un boş salona hitabı ülkenin tanındık siyasetçilerinden Eric Laqua'nın da hedefindeydi. Laqua, Twitter hesabından Macron'un konuştuğu anı ve o andaki salonun boşluğu gösteren fotoğrafları bir arada paylaşarak eleştirdi.

Une logorrhée d’un paon qui se pavane, qui gesticule devant une salle vide ! Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU… Face au déclassement de la France ???????? pic.twitter.com/asMPllx1KX — Eric LAQUA CM de Lucé ???????? / CD Reconquête! 28 ???? (@EricLaqua) September 22, 2022



