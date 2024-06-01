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Konuşması yasaklanmıştı... Efe Önbilgin Deniz Akkaya'ya velayet davası açtı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 08:42
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Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızıyla yaşadıkları ile günlerdir gündemde. Kızı tarafından darp edildiğini söyleyen Akkaya, kızını 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini söylemişti. Deniz Akkaya hakkında 1 ay konuşmama kararı aldıran iş insanı Efe Önbilgin, bu defa çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi için dava açtı...

Konuşması yasaklanmıştı... Efe Önbilgin Deniz Akkaya'ya velayet davası açtı!

Eski manken Deniz Akkaya günlerdir 16 yaşındaki kızıyla yaşadıklarıyla ilgili konuşuluyor. Kızı tarafından darp edildiğini söyleyen Akkaya, kızını 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Efe Önbilgin, Deniz Akkaya’nın sosyal medya üzerinden kızı ve kendisi hakkında asılsız ithamlarda bulunarak kamuoyunda rencide ettiğini öne sürmüş ve Aile Mahkemesi’ne başvurarak bir ay konuşmama kararı aldırmıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Efe Önbilgin, bu kararının ardından bu kez velayet hakkını kötüye kullandığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

deniz akkaya

UYUŞTURUCU TESPİTİ İSTİYORUZ

“Deniz Akkaya, mesleği gereği yurtdışında yaşayan Efe Önbilgin’in kızıyla iletişim araçlarıyla dahi iletişim kurmasını bilinçli eylemleriyle engellemiştir. Efe Önbilgin, Akkaya’nın engellemelerine rağmen çocuğuyla İngiltere ve Fransa’da görüşmüştür. Akkaya kendi özel hayatını kısıtladığını kızına sürekli söylemekte ve bu nedenle kızını sık sık yaşlı ve hasta olan dedesinin evine göndermektedir. Deniz Akkaya, “burnu sürtsün diye kendim teslim ettim çocuk esirgeme’ye” diyecek kadar şuurunu kaybetmiş durumdadır. Deniz Akkaya’nın uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığı duyumlarını da almış bulunmaktayız. Akkaya’nın Adli Tıp Kurumu’na sevki yapılarak uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istiyoruz.”

kızı

TÜRKİYE’YE GELEREK KIZINI ALMAYA HAZIR

Dava dilekçesinde Efe Önbilgin’in kızını almaya hazır olduğu da vurgulandı: “Çocuğa bakmanın ağır bir yük olduğunu açıkça söyleyen ve Efe Önbilgin’in babalık görevini yapmasını sürekli engelleyen Deniz Akkaya, velayet görevini kötüye kullanmıştır. Londra’da son derece rahat bir hayatı olan Efe Önbilgin, kızına maddi-manevi tüm desteği vakfetmeye hazırdır. Akkaya’nın çocuğun üstün yararını hiçe sayan ve ona açıkça zarar veren eylemleri nedeniyle velayetin bizzat Türkiye’ye gelerek almaya hazır olan Efe Önbilgin’e verilmesini istiyoruz.”

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Deniz Akkaya
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