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Konuşmasını beğenmediği için ortağını vurdu, teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde birlikte iş yaptıkları dönemden kalan borçları hakkında görüşmek için buluştuğu ortağı ile tartışan şahıs, ruhsatlı silahı ile ortağını bacaklarından vurup polise teslim oldu.Edinilen bilgilere göre, İzmit Karabaş Mahallesi Sanayi Fuarı 1.

Konuşmasını beğenmediği için ortağını vurdu, teslim oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde birlikte iş yaptıkları dönemden kalan borçları hakkında görüşmek için buluştuğu ortağı ile tartışan şahıs, ruhsatlı silahı ile ortağını bacaklarından vurup polise teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, İzmit Karabaş Mahallesi Sanayi Fuarı 1. Cadde’de bulunan bir kafede buluşan eski ortak olduğu öğrenilen İ.B. (66) ve M.Ö. (40) arasında birlikte iş yaptıkları dönemden kalan borçlar nedeniyle tartışma çıktı. Borçların ödenmesi konusunda sürekli kendini oyaladığını söylediği eski ortağı M.Ö.’nün konuşmasını beğenmeyen İ.B., ruhsatlı tabancasını çıkartarak M.Ö.’yü bacağından vurdu. Bacağına 2 kurşun isabet eden M.Ö. kanlar içinde yerde kalırken, İ.B. ise otomobiline binerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Sağlık ekipleri M.Ö.’yü olay yerindeki ilk müdahale sonrası İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan M.Ö’nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, İ.B. ise dün Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu. İfadesinde eski ortağı ile yaptıkları inşaat malzemeleri alım satım işinden birçok yere borçlarının olduğunu, M.Ö.’nün kendisini sürekli oyaladığını söylediğini belirten zanlının aldığı cevaplar nedeniyle eski ortağını yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.B., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Konuşmasını beğenmediği için ortağını vurdu, teslim oldu

Konuşmasını beğenmediği için ortağını vurdu, teslim oldu

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