Konuştuğu telefon yüzüne patladı

Endonezya’da bir kadın konuştuğu telefonun patlaması sonucu yüzünden yaralandı.
Endonezya’nın batısındaki Pekanbaru kentinde devlet dairesinde çalışan 27 yaşındaki bir kadın telefon görüşmesi yaparken, elindeki akıllı telefonunun patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Kadın, patlamanın ardından “yardım edin” çığlıklarını atarak koştu ve ardından bayıldı. Bayılan kadın arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.
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