Konusu belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? İşte Kurtlar Vadisi Kaos genel hikayesi ve detaylar...

İşte Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin genel hikayesi ve diğer detaylar...

NECATİ ŞAŞMAZ KURTLAR VADİSİ KAOS HAKKINDA KONUŞTU!

İlk kez 2003 senesinde ekranlara gelen, 4 sezon süren ve bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin tekrardan ekranlara döneceği iddiası gündeme gelmişti.

Sevilen dizinin başrol oyuncusu ve yapımcısı Necati Şaşmaz tarafından gelen açıklamalar da sosyal medyada hayranlar tarafından çokça konuşulup gündem olmuştu.

Öte yandan dizide daha önce rol alan bazı oyuncular da zaman zaman paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

DİZİNİN KONUSU VE HİKAYESİ BELLİ OLDU! Oyuncu Necati Şaşmaz yapmış olduğu bir açıklamada "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." şeklinde konuşmuştu.

"MYANMAR'DAN AMERİKA'YA UZANAN HİKAYELER OLACAK" "Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın açıklamalarının ardından merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağı ve yeni oyuncu kadrosu henüz belli olmuş değil.

YAPIMCIDAN GELECEK AÇIKLAMA BEKLENİYOR Fakat yapımcının yakın zamanda dizinin detaylarıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadığından dolayı şu an için bir fragman yayınlanmadı.

KENAN İMİRZALIOĞLU KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALACAK MI? Dizide rol alacak oyuncular ile ilgili şaşırtıcı bir gelişme daha yaşandı. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta rol alacağı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.