Konusu erotik paylaşımların yapıldığı uygulama olacak! Alacağı ücret dudak uçuklattı! Beren Saat'in partnerleri de belli oldu

Ünlü oyuncu Beren Saat, son olarak Netflix'te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle adından söz ettirmişti. Filmdeki orgazm sahnesi ile uzun süre konuşulan ünlü ismin yeni projesinin de bir o kadar iddialı olduğu ortaya çıktı.

Saat, Prime Video’nun OGM Pictures imzalı yeni filmi Gizli Dolap ile anlaşma sağladı. Güzel oyuncunun “Rengin Alaz” karakterine hayat vereceği dizide OnlyFans uygulaması konu edinilecek.

ALACAĞI ÜCRET...

Beren Saat'in bu filmden tam tamına 15 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Konusu ile dikkat çeken filmde Beren Saat'in partnerleri de belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beren Saat'in canlandıracağı Rengin Alaz karakterinin eşi Barış’a Yiğit Özşener hayat verirken Rengin’in yıllar sonra karşısına çıkan gençlik aşkı Cem’i de yakışıklı oyuncu Furkan Andıç oynayacak.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Çok konuşulacak bir hikayesi olan filmde özel içerik sunularak para kazanılan OnlyFans uygulaması konusu işlenecek. Bu uygulama ülkemizde toplumun ahlak yapısını bozduğu ve özellikle gençler üzerinde olumsuz etki yarattığı gerekçesiyle ESB (Erişim Sağlayıcıları Birliği) tarafından erişim engeli getirilmişti.