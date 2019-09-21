MERSİN (AA) - Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, "Faizlerdeki düşüşle birlikte konut zammı da gündeme gelecektir. O nedenle kendisi için uygun evi bulanların, beklememesi gerektiğini düşünüyorum. Konut almanın tam zamanı." dedi.

Atay, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, inşaat sektöründe son dönemlerde önemli bir hareketlilik gözlendiğini söyledi.

Sektördeki hareketliliğin, reel piyasaya da doğrudan yansıdığını belirten Atay, "Yeni konut üretilmiyor. Geçen yıla göre yeni bina inşaatı yüzde 70 azaldı. Yatırımcı stoktakini tüketmeye çalışıyor. Konut fiyatları uygun, konut kredileri de uygun seviyelere geldi. Değerlendirmek için en uygun zaman." ifadesini kullandı.

Artan maliyetlere rağmen konut fiyatlarına zam yapılmadığına dikkati çeken Atay, şunları kaydetti:

"Faizlerdeki düşüşle birlikte konut zammı da gündeme gelecektir. O nedenle kendisi için uygun evi bulanların beklememesi gerektiğini düşünüyorum. Konut almanın tam zamanı. Ayrıca yeni projelere başlamak için de en uygun zaman. Kısa vadede stok dairelerin tüketilmesiyle yeni dairelere ihtiyaç duyulacak. Şimdi başlanması halinde ilerleyen dönemlerdeki talebi karşılamak için uygun bir pozisyon alınmış olacak. Dolayısıyla inşaat sektörünün kısa vadede tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyoruz."

Koçak ise faiz oranlarında düşüş gözlendiğini anımsatarak, "Faizdeki düşüşün olumlu etkileri piyasalara yansımaya başladı. Ancak henüz istenilen seviyeye gelmedi. Bizler istiyoruz ki faiz oranı tek haneli rakamlara gelsin. Bunun için ekonomi piyasası koşulları oluşmaya da başladı." diye konuştu.

