HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konut kredisi almak istedi, hayatı kabusa dönüştü

Konut kredisi almak istedi, hayatı kabusa dönüştü

06.01.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan şeker hastası ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan 56 yaşındaki Hınkaper Marik, dolandırıcıların kurbanı oldu. Konut kredisi verme vaadiyle bir siteye giren Marik, hesabına 10 bin lira yatmasını beklerken üzerine alınan 3 tane telefon yüzünden 49 bin lira icra geldiğini öğrendi. Marik'in kuzeni Çiğden İrinesi, "Şu durumda maaşlarına haciz konulduğu için hiçbir şey alamıyorlar" açıklamasını yaptı.

Konut kredisi almak istedi, hayatı kabusa dönüştü

İstanbul Bakırköy'de 56 yaşındaki Hınkaper Marik'in konut kredisi için girdiği site hayatını kabusa çevirdi. Hesabına 10 bin TL yatması beklerken Marik, gelen hacizle şoke oldu. Marik suç duyurusunda bulunurken Marik'in kuzeni "İmza attığı boş kağıdın üstünü doldurmuşlar. Şu an bir kuruş para alamıyor. Kuzenim zaten engelli şu an çok mağdur durumdayız" dedi.

"3 TANE TELEFON SATTI GÖSTERMİŞLER"

Şeker hastası ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan Hınkaper Marik (56) emeklilere konut kredisi verildiğine dair bir siteye girdi. Hınkaper Marik, hesabına 1 saat içinde 10 bin lira yatmasını beklerken 49 bin liralık icra kağıdı geldi.

konut-kredisi-verme-vaadiyle-dolandiricilik-iddiasi_4109_dhaphoto1 (1)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulunan Hınkaper Marik ifadesinde:

"2 ay önce internetten emeklilere konut kredisi verildiğine ilişkin bir site görerek bu siteye bilgilerimi girdim. Daha sonra beni Ömer isimli bir kişi aradı. Beni Çağlayan'da bulunan bir iş merkezine davet etti. Bu iş merkezine gittim orada kahvaltı verdiler. İçerde benim gibi 4-5 kişi daha vardı. Benden bir kağıda imza atmamı istediler. Daha sonra beni Çağlayan adliyesinde icra dairesine götürdüler. Bir bey beni gördü ve tamam dedi. Bana 1 saat içinde hesabına 10 bin lira yatacağını söylediler. Bu para yatmadı. Daha sonra İstanbul Anadolu 17. İcra dairesinden 38 bin 100 liralık borcum olduğuna dair kağıt geldi. Bu kağıt gelince şahısları aradım ve bana bu kağıdı dikkate almamamı söylediler. Ben de itirazda bulunmadım. Şimdi öğrendiğime göre 49 bin lira borcum olmuş. Bana 3 tane telefon satmış göstermişler. Ben telefon görmedim. Beni bu şekilde dolandırdılar" ifadelerini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gelen Hınkaper Marik suç duyurusunda bulundu.

Twitch'i kullanıyorlardı! 11 ilde operasyon, çok sayıda kişiye gözaltıTwitch'i kullanıyorlardı! 11 ilde operasyon, çok sayıda kişiye gözaltı

"ŞU AN BİR KURUŞ PARA ALAMIYOR"

İfade sonrasında Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan Hınkaper Marik'in kuzeni Çiğden İrinesi, "Şimdi kuzenimin bütün maaşlarına el konuldu. 2 aydır ekmek alacak parası yok. Teyzemle birlikte oturuyorlar. Teyzem de alzaymır hastası. Onun maaşı ile geçiniyorlar. Şu durumda maaşlarına haciz konulduğu için hiçbir şey alamıyorlar. Bu insanlar fondan size 10 bin lira para vereceğiz demişler ona inanmış. Meğer o imzaladıkları kağıtlarda 3 tane telefon satışı yapmışlar. Daha sonra faturayı ödemediler diye icraya vermişler. 38 bin lira 3 tane telefonun ücreti. Haciz ile birlikte 49 bin lira oldu. Şu an bütün her şeye el koyma yetkileri var. İmza attığı boş kağıdın üstünü doldurmuşlar. Şu an bir kuruş para alamıyor. Kuzenim zaten engelli şu an çok mağdur durumdayız. Devletimiz lütfen bize yardım etsin. Lütfen kimse kanmasın. Kimse size karşılıksız para vermez, inanmayın. Ben kuzenime verme dedim 'iyi insanlar da var' dedi bana. Gitti verdi parasını şimdi biz çok zor durumdayız" dedi.

konut-kredisi-verme-vaadiyle-dolandiricilik-iddiasi_4109_dhaphoto4

"İŞKENCE ÇEKİYORUZ"

Çok zor durumda olduğunu belirten Hınkaper Marik, "Kendi kafalarına göre doldurmuşlar. Bütün maaşlarıma el konuldu. Çok zor durumdayız lütfen bulsunlar. Ben yürüyemiyorum. Annem alzaymır hastası böyle sürünüp gidiyoruz. İşkence çekiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sesleri duyan koştu! İş arkadaşını takip edip taciz ettiSesleri duyan koştu! İş arkadaşını takip edip taciz etti
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi dolandırıcılık İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

İddialı yarışmacı şef ceketini giydi! Yeni finalist belli oldu

İddialı yarışmacı şef ceketini giydi! Yeni finalist belli oldu

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay!

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay!

Sesten 5 kat daha hızlı! Dünya çaresiz kalabilir

Sesten 5 kat daha hızlı! Dünya çaresiz kalabilir

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.