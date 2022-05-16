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Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Konut kredisi şartları nelerdir? Konut kredisine kimler başvuru yapabilir?

16.05.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredisi araştırılan konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda konut kredisi şartlarını açıkladıktan sonra araştırılmaya başlandı. 10 yıl vadeli ve yüzde 0,89 ve 0,99 faiz oranlı konut kredisi paketlerinden yararlanmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte merak edilen detaylar!

Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Konut kredisi şartları nelerdir? Konut kredisine kimler başvuru yapabilir?

Konut kredisinin detayları merak ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısından sonra konut alım satımını kolaylaştıracak üç yeni paket açıklamıştı. 10 yıl vadeli yüzde 0,99 ve 0,89 faiz oranlı konut kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar konut kredisi şartlarını araştırıyor. İşte düşük faizli konut kredisi hakkında merak edilen detaylar...

0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Kabine toplantısı sonrasında konut satın almak isteyen kişilere müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç ayrı paket üzerinde durulduğunu açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik." şeklinde konuştu.

"İlk pakette 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik etmektir."

"Üçüncü paket inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi ile ilgili sunulacak üç ayrı paketin hangi bankalardan çekilebileceği araştırılıyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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