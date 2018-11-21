Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde ekim ayında 146 bin 536 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artış göstererek 146 bin 536 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 27 bin 156 konutla ilk sırada (yüzde 18,5) yer aldı. İstanbul'u 13 bin 430 konut satışıyla (yüzde 9,2) Ankara, 7 bin 419 konut satışıyla (yüzde 5,1) İzmir izledi. En az satış olan iller 15 konutla Hakkari ve Ardahan, 79 konutla da Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 azalarak 8 bin 65'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,5 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut ve yüzde 26,8 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 8,5 ile Bartın oldu.