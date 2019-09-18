HABER

"Konut satışları arttı ama tatmin edici değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım - "Konut satışları arttı ama tatmin edici değil"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ağustos ayı konut satışlarının, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 111 bin seviyesinde gerçekleştiğini ancak bu artışın tatmin edici düzeyde olmadığını bildirdi.

Durbakayım, yazılı açıklamasında, kamu bankalarının konut kredi faizlerinde indirime gitmesinin, tetikte bekleyen talebi harekete geçirdiğini dile getirdi

Ağustos ayı satışlarının, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 111 bin seviyesinde gerçekleştiğini belirten Durbakayım, "Ancak bu satışların konut üreticilerinin arzu ettiği gibi olduğunu söylemek mümkün değil. Satışlar arttı ama tatmin edici değil." değerlendirmesinde bulundu.

Nazmi Durbakayım, mevcut satışlarda eksik olan iki önemli nokta bulunduğunu belirterek, "Birinci gerçekleşen satışların büyük bölümü, ikinci el pazarında oldu. İkinci eksik nokta ise her ne kadar Türkiye genelindeki ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış göstererek 34 bine ulaşmış gibi görünse de, bu satışların kaynağında kamu bankaları vardı." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda konut kredisine verilen faiz teşvikinin sadece birinci el pazarına yapılmasının ve özel bankaların da söz konusu faiz indirimine destek vermesinin gerekliği olduğunu vurgulayan Durbakayım, diğer taraftan yabancılara gerçekleşen satışların belli bir seviyeye oturması ve istikrar kazanmasının, yıl sonu için koyulan 40 bin hedefinin aşılacağını gösterdiğini dile getirdi.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
'Dur Yolcu' anıtı, yenilendi'Dur Yolcu' anıtı, yenilendi
İran'dan Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na charter uçuş kararıİran'dan Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na charter uçuş kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İNDER

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.