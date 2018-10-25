Konut Sıkıntısı Geleceği Tehdit Ediyor

Los Angeles’tan, yoksulların tamamen yerleşim alanlarının dışına itildiği Mumbai’ye kadar yaklaşık 20 milyon kişi konut sorunu yaşıyor.

Birçok kişi, küçük ya da büyük ayrımı yapmadan, Nijerya’nın 20 milyon nüfuslu megakenti Lagos gibi şehirlere akın ediyor.

Bazı ülkeler sorunları aşmak için yeni kentler inşa etme yoluna gidiyor. Mısır, başkent Kahire’nin dışına yeni bir şehir inşa ediyor.

Tokyo gibi megakentlere bakarsak, birçokları hareketli kent yaşamının bir parçası olmak için buralara taşınıyor. 37 milyonluk nüfusuyla Tokyo dünyanın en büyük megakenti.

Dünyanın her yerinde büyük kentler, çevresel sorunlarla birlikte, içme suyu sıkıntısı ve deniz su seviyesinin yükselmesi gibi sorunlarla karşı karşıya.

Gelişen dünyada insanlar başka sorunlarla da karşılaşıyor. Bazıları bölgelerindeki çeşitli karışıklıklar, kimi tapusal sorunlar, kimileri de ev inşa etmek için bulundukları yerlerde finansal yardım alamadıkları için yer değiştiriyor.

Özel girişimler bu konuda yardım sağlıyor. İnsani Yerleşim Kurumu HABİTAT, ev inşa etmek için gönüllülerle çalışıyor.

Her kentin kendine özgü sorunları var. Ve çözümün her kent için ayrı ayrı üretilmesi gerekiyor.

