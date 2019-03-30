KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Olağan Genel Kurulu’nda oy birliğiyle ikinci kez KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

9 Haziran 2011 tarihinde Türkiye’deki markalı konutların önemli bir kısmını üreten firmaların bir araya gelmesiyle gayrimenkul sektörünün sesini daha güçlü duyuracak ve sağlıklı büyümesinin önünü açacak bir platform olarak kurulan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nde (KONUTDER) Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. 29 Mart 2017 tarihinden beri KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Z. Altan Elmas, oy birliğiyle ikinci kez KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

"Sektörün sesi olmaya devam"

İkinci kez KONUTDER Başkanı seçilen Z. Altan Elmas, ”KONUTDER olarak Türkiye’nin zor zamanlarında elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Sektörün ortak hareket etmesi için canla başla çaba gösterdik. Sorunların çözümünde Bakanlıklarla görüşmelerde sektörün sesi olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kamuyla STK’lar arasında köprü olduk. Pek çok başarılı kampanya ve regülasyonun hayata geçmesini sağladık. Yeni dönemde bu hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz.” dedi.