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Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas; “Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası ile VakıfBank’ın 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99’a düşürmesinin ardından açıklamalarda bulunan Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z.

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas; “Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım”

Ziraat Bankası ile VakıfBank’ın 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99’a düşürmesinin ardından açıklamalarda bulunan Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 20’nin altına çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti. Ziraat Bankası ve Vakıfbank da ilk adımı atarak 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi faiz oranlarını indirdi. 500 bin TL’ye kadar konut kredilerinin faiz oranı, 0,99 olarak belirlendi.
Konuyla alakalı olarak, “Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız birkaç gün önce yaptığı toplantıda bunun işaretini vermişti. Devletimize ve kamu bankalarımıza teşekkür ediyoruz” diyerek görüşlerini bildiren Konutder Yönetim Kurulu ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan ELMAS açıklamalarına şu şekilde devam etti;
“Bu indirim bizim için sürpriz oldu”
“Konut kredilerinin düşürülmesi sektörümüz için büyük bir adım oldu. Açıkçası konut kredilerinde beklediğimiz faiz indirimi 1.20 - 1.30 seviyelerinde kademeli bir indirim olacağı yönündeydi. 0.99’a çekilmiş olması hem konut piyasası açısından hem Türkiye piyasası için büyük bir sürpriz olmuştur. Vadenin 180 aya çıkarılması ise dinamiklerin farklı bir zemine taşınması anlamında gelmektedir. Bilindiği üzere, son bir buçuk iki yıldır ciddi anlamda yavaşlayan bir konut sektörü ve satışları söz konusu. Maliyet artışlarının yansıtılamadığı fiyat tablosu var ortada. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. 0.99 mevduat faizinin yüzde 17 -18 olduğu günlerde konut kredisinin yüzde 12’yle hem de 15 yıl gibi vadeye çıkarılması konut sektörümüze önemli bir katkıdır. Sektör bu teşvikle mutlaka harekete geçecektir. Bunun öncü göstergesini Mart ayında görmüştük. Ziraat Bankası tarafından bir aylık yapılan uygulamayla 1.28’e çekilmişti. 1.28’de bile bir ivme yaşamıştı konut sektörü. Özellikle uygun fiyatlı, ucuz konutlarla iyi bir ivme göstermişti ama 0.98 - 99 tabii çok daha büyük bir rakam ve Türk halkının da matematiğini bildiği bir rakam, alıştığı bir rakam. 120 ay da çok rahat son 8 - 10 yıldır bir şekilde çalışan bir sistem haline gelmişti.”
“Konut satışlarında hareketlilik bekliyoruz”
Sağlanan indirimlerle birlikte uzun zamandır yavaşlayan konut satışlarında bir hareketlilik beklendiğini de söyleyen Z. Altan Elmas ayrıca; “Son 1 buçuk yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Zaten yüzde 2 faizle almalarının da bir mantığı yoktu. Şu anda büyük bir fırsat doğdu. 180 ay da bence çok önemli. Burayı da vurgulamamız lazım. Sadece 0.99 değil, 180 ayda 500 bin lira ve altında yani; 300 bin lira, 250 bin lira, 350 bin lira gibi kredi kullanabilecek olan vatandaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Orada da neredeyse kira öder gibi bir taksite düşürüyor konut bedellerini.”
“Anlaşmalı konut firmalarıyla rakam daha da düşebilir”
Bankaların anlaşmalı konut firmalarıyla daha da rakamların daha da aşağıya çekilebileceğini de vurgulayan Elmas son olarak da, “Şunu da belirtmek istiyorum; bankalarımızın yaptığı açıklamalar içerisinde, bu rakamların anlaşmalı konut firmalarının anlaşması dahilinde daha da aşağı düşürülebileceği belirtiliyor. Yani bizler, Konutder üyeleri olarak, bankalarımızla anlaşarak rakamları daha aşağı çekebiliriz. 0.80’e kadar çekilebilir, sektörümüz bunu yapabilir. O zaman 180 ay çok daha cazip bir ürün haline gelecektir. Ayrıca bunu önümüzdeki dönemde kampanyalaştırabiliriz sektör olarak. Konut sektörümüz bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor”

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