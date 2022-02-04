HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

03.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm gün iş yerinde geçen yorucu saatlerin ardından evde dinlenmeyi iple çekeriz. Bazen müzik yapmak bazen film izlemek tüm yorgunluğumuzu alabilir. Ancak yaşadığımız evde iyi bir ses yalıtımının olmaması ihtiyaç duyduğumuz ortamı elde edemememize neden olabilir. Yüksek ses hem yankılanmalara ve titreşime neden olabilir hem gürültüye neden olabilir. Siz de eviniz için en iyi ses yalıtım malzemesini arıyorsanız yazımızı incelemeye davetlisiniz!

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Ev ortamında müzik aleti çalmak, sinema atmosferini evde yaşamak, oyun alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da stüdyo kayıtları yapmak, istenmeyen gürültülere neden olabilir. Tabii bir de bu alanlarda vakit geçirirken yüksek ses nedeniyle akustiğin bozulması, yankılar ve titreşimler de gerçekleşebilir. Eğer özel günlerde vereceğiniz partilerin, kayıt stüdyonuzun ya da sinema odanızın gürültüsünü engelleyecek ev ses yalıtım malzemesine ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz! Yazımızı inceleyerek sizin için en iyi ses yalıtım malzemesi hangisi olduğuna karar verebilir, seçtiğiniz ürünü tek tıkla ve güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Fonksiyonel ürün arayanlara: Omabeta Ses Yalıtımı Malzemesi

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz Omabeta Ses Yalıtımı Malzemesi sadece gürültüyü azaltmakla kalmaz aynı zamanda akustik difüzyon ve ses kalitesini iyileştirmeye de yardım eder. Böylece film izlerken ya da müzik yaparken daha kaliteli akustik elde edebilirsiniz. Dekoratif görünüşüyle odaya şık bir dokunuş katan ses yalıtım malzemesiyle kendi tarzınızı rahatlıkla yansıtabilirsiniz. Hafif köpük malzeme ile üretilen yumuşak ve esnek ürünü duvar ya da tavana rahatça uygulayabilirsiniz. Ayrıca ürünün temizliğini düşük seviyede çalıştıracağını elektrikli süpürge ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Yüksek yoğunluklu, dayanıklı ve yanmaz yapıdaki ürünü güvenle tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Sağlıklı ve şık: Türkeli Akustik Yumurta Sünger

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Yanmaz yapısıyla güvenle kullanabileceğiniz Türkeli Akustik Yumurta Sünger, sağlığa zararlı materyaller içermez. Herhangi bir kokuya neden olmadığı için dar alanlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Etkili bir ses yalıtımı sunan ürünü ister evinizde kuracağınız stüdyoda ister sinema odasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Akustiğin iyi iletilmesini de sağlayan ürün sayesinde stüdyo ve sinema odanızda keyifle vakit geçirebilirsiniz. Yumurta şeklindeki tasarımıyla ortama şık bir dokunuş katan ürünü kolayca duvar ya da tavana monte edebilirsiniz. 50 x 50 cm boyutundaki ürünle ihtiyaç duyduğunuz ses izolasyonunu rahatlıkla elde edebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Rengine hayran bırakan: Funien Ses Geçirmez Köpükler

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Hem ses yalıtımı sağlasın hem kullanılan alanda estetik bir duruş sergilesin isterseniz Funien Ses Geçirmez Köpükler tam size göre! Göz alıcı kırmızı rengi ve piramit şeklindeki tasarımıyla kendine hayran bırakan ürün, sinema odanıza çok yakışabilir. Ses yalıtım malzemesi poliüretan köpükle yapıldığı için sağlığa zararlı materyal içermez. İstenmeyen yankılara ve parazitlere neden olmaz. Orta ve düşük frekanslı sesleri sönümler. Çevre dostu yapısıyla da takdir kazanan ses yalıtımı malzemesi yanmaz yapısıyla güvenli bir kullanım sunar. Duvar ve tavanlara kolayca uygulanır. Dayanıklı olduğu için uzun yıllar size eşlik eder.

Ürünü İncele

4. Kapılarda ses yalıtımı için: Velaurs Kapı Ses Yalıtım Bandı

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Ses yalıtımı için sadece duvar ve tavanı yalıtım malzemesiyle kaplamak yeterli olmayabilir. Kapı altları da ses çıkışına neden olabilir. Velaurs Kapı Ses Yalıtım Bandı ile bu sorunu hızlıca çözebilirsiniz. Ses geçirmeyen ürün aynı zamanda rüzgar, su, toz ve haşerelerin girişine de engel olur. Kaliteli materyali sayesinde korozyona ve oksidasyona da neden olmaz. 5 metre olan ürünü ihtiyacınız olan alanlarda kolayca kullanabilirsiniz. Üstelik ürünü monte etmek oldukça kolay. Tek yapmanız gereken yapışkan yüzeyi çıkarmak ve kapıya yapıştırmak. Odanızda ses yalıtımı yapmak bu kadar kolay!

Ürünü İncele

5. Siyahın asaletinden vazgeçemeyenlere: Raguso Ses Yalıtımı Köpüğü

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Hafif yapısı sayesinde hem tavana hem duvara kolayca monte edebileceğiniz Raguso Ses Yalıtımı Köpüğü, sergilediği üstün performansla beğeni kazanır. Çok fonksiyonlu ürünü ses emilimi ve gürültü azaltmanın yanı sıra ses kalitesini iyileştirmek, akustik difüzyon ya da dekoratif amaçlı da tercih edebilirsiniz. Ses netliğini iyileştiren ürünle hem sinema hem müziğin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Yumuşak ve esnek yapıdaki ses yalıtım malzemesi ateşe de dayanıklı. Temizlemesi oldukça kolay olan ürünü düşük seviyede çalıştıracağını elektrikli süpürge ile tozlardan arındırabilirsiniz. Güvenle kullanacağınız ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

6. Farklı tasarımları sevenlere: Milisten Ses Yalıtım Malzemesi

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

"En iyi ses yalıtım malzemesi nedir?" diye sorarsanız Milisten Ses Yalıtım Malzemesi'ni tercih edebilirsiniz. Altıgen şekliyle herkesin beğenisini kazanan ürünün kullanımı oldukça kolay. Tek yapmanız gereken ürünün arka yüzeyinde yer alan yapışkan bandı çıkarmak ve uygulamak istediğiniz yüzeye yapıştırmak. Birinci sınıf polyester elyaf materyalle üretilen ses yalıtım malzemesi dayanıklı yapısıyla uzun süre rahatlıkla kullanılır. Etkili bir ses yalıtımı sağlayan ürün bulunduğu alanda yankıya neden olmaz ve akustiği de düzeltir. Oyun odası, ev stüdyosu, sinema ya da podcast odasında rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Ferah alanlar için: Dilwe Ses Yalıtım Plakaları

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Evde stüdyo ya da sinema odası gibi bir alan oluşturmak isterseniz ses izolasyonuna dikkat etmelisiniz. Aksi halde hem odadaki tüm ses, diğer odalara ve komşulara gürültü olarak gider. Ayrıca istediğiniz akustiği elde edemezsiniz. Yankı ve titreşimler olabilir. Kaliteli bir ses yalıtım malzemesi ile ihtiyaç duyduğunuz alanı kolayca elde edebilirsiniz. En iyi köpük teknolojisi ile üretilen Dilwe Ses Yalıtım Plakaları'nı tercih ederek hem gürültüyü hem yankı ve titreşimleri azaltabilirsiniz. Hassas kesim teknolojisiyle üretilen ürünün kesme yüzeyi düz olduğu için etkili bir ses emilimi gerçekleştirir. Gözenekli yapısı sayesinde küçük ve orta büyüklükteki ses dalgalarını azaltır. Poliüretan malzemeyle üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanılır.

Ürünü İncele

8. Dekoratif ürün isteyenlere: Staright Ses Yalıtım Köpüğü

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

2 farklı miktar, 3 farklı renkte satışa sunulan Staright Ses Yalıtım Köpüğü şık tasarımı ve çevre dostu yapısıyla beğeni kazanır. Koyu gri, açık gri ya da kırmızı arasından tarzınızı yansıtan rengi seçerek odanın dekorasyonuna şık bir dokunuş ekleyebilirsiniz. "Staright ses yalıtım malzemelerinin özellikleri nelerdir?" diye sorarsanız hemen bahsedelim. İstenmeyen akustik yansımaları, yankıyı ve gürültüyü azaltır. Ortamın akustiğini düzenleyerek kaliteli bir ses sunar. Yangına dayanıklı olduğu için güvenle kullanılır. Pratik şekilde monte edilir. Duvar ve tavanda kullanılabilir. Kayıt stüdyosu, sinema ve oyun odası gibi alanlarda rahatlıkla kullanılır.

Ürünü İncele

9. Kaliteli ve uygun fiyatlı: Türkeli Ses Yalıtım Süngeri Bondex

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Ses yalıtım malzemesi olarak süngerleri tercih ediyorsanız performansına hayran kalacağınız bir öneriyle karşınızdayız, Türkeli Ses Yalıtım Süngeri Bondex! Farklı sünger çeşitlerinin kırpılıp baskılanması ile elde edilen ürün yarı amatör ve profesyonel ses yalıtımı arayanlar için harika bir seçenek olabilir. Karma renkli ürün -40 ila +100 derece arasındaki ortam sıcaklıklarında rahatlıkla kullanılabilir. Ürünün sesi sönümleme aralığı ise 1000 ila 20000mHz. Yangına karşı orta düzeyde dayanıklılık gösterir. Sinema ya da oyun odalarında, kayıt stüdyosunda ya da müzik odasında rahatlıkla tercih edilebilir. Ses yalıtım özelliğinin yanı sıra hem gürültüyü engeller hem net bir ses alımı sunar. Tam bir fiyat performans olan ürünü mutlaka denemelisiniz!

Ürünü İncele

10. Ev için en iyisi: Shanrya Ses Panelleri

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Eviniz için yüksek performans sergileyecek ses yalıtım malzemesi arayışındaysanız Shanrya Ses Panelleri'ne mutlaka göz atmalısınız. Poliüretan materyal ile yapıldığı için oldukça dayanıklı olan ürün, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır. Yüksek ses yalıtım performansı sergiler. Yüksek sesten kaynaklanan titreşim, ansıma ve yankıyı da azaltır. 12 adet gönderilen ürünün kırmızı, beyaz ve mavi dahil olmak üzere 7 farklı rengi mevcut. Böylece odanızın dekorasyonuna yakışacak rengi kolayca bulabilirsiniz. Ürünü ses kayıt odalarında, sinema salonlarında, oyun alanlarında hatta ofiste bile rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Duvara monte edebileceğiniz gibi tavana da yerleştirebilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 Şubat 2022 Cuma Hutbesi konusu nedir?4 Şubat 2022 Cuma Hutbesi konusu nedir?
İşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdiİşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdi
Biden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldüBiden dünyaya böyle duyurdu: DAEŞ'in lideri öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Müziği iliklerinize kadar hissettirip sizi moda sokacak en iyi bluetooth hoparlörler

Müziği iliklerinize kadar hissettirip sizi moda sokacak en iyi bluetooth hoparlörler

Sabah ben uyanmadan kahvem hazır olsun diyenlere...

Sabah ben uyanmadan kahvem hazır olsun diyenlere...

Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları

Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları

Rahatlığı yanı sıra şıklığıyla da aldığınıza çok memnun kalacağınız en iyi outdoor ayakkabılar

Rahatlığı yanı sıra şıklığıyla da aldığınıza çok memnun kalacağınız en iyi outdoor ayakkabılar

Gamerlar için... 300 TL altı en iyi oyuncu mouse çeşitleri

Gamerlar için... 300 TL altı en iyi oyuncu mouse çeşitleri

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Tümünü Gör
Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

İşte sizi rahatlığıyla ve diğer kriterleriyle aldığınıza mamnun edecek en iyi iş ayakkabısı markaları

İşte sizi rahatlığıyla ve diğer kriterleriyle aldığınıza mamnun edecek en iyi iş ayakkabısı markaları

Bebeği olan her ebeveynin evinde bulunması gereken olmazsa olmazlar

Bebeği olan her ebeveynin evinde bulunması gereken olmazsa olmazlar

Güvenli bir park ve sürüş için kameralar...

Güvenli bir park ve sürüş için kameralar...

Tiktok videolarında görüp internette aradığınız ürünler

Tiktok videolarında görüp internette aradığınız ürünler

En lezzetli kek, börek ve hamur işleriniz için en iyi davul fırın çeşitleri

En lezzetli kek, börek ve hamur işleriniz için en iyi davul fırın çeşitleri

Tümünü Gör
En lezzetli kek, börek ve hamur işleriniz için en iyi davul fırın çeşitleri

En lezzetli kek, börek ve hamur işleriniz için en iyi davul fırın çeşitleri

Kademeli basınç özellikleri ile en iyi varis çorabı markası ve modelleri

Kademeli basınç özellikleri ile en iyi varis çorabı markası ve modelleri

Aracına şıklık katmak isteyenlerin tercihi en iyi cam filmi modelleri

Aracına şıklık katmak isteyenlerin tercihi en iyi cam filmi modelleri

Vücudun savunma sistemini devreye sokan tens cihazı tavsiyeleri

Vücudun savunma sistemini devreye sokan tens cihazı tavsiyeleri

İmdadınıza koşacak en iyi krikolar

İmdadınıza koşacak en iyi krikolar

Sınavlara hazırlananların ilk tercihi olacak en iyi TYT paragraf soru bankaları

Sınavlara hazırlananların ilk tercihi olacak en iyi TYT paragraf soru bankaları

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Sabah ben uyanmadan kahvem hazır olsun diyenlere...

Sabah ben uyanmadan kahvem hazır olsun diyenlere...

En lezzetli kek, börek ve hamur işleriniz için en iyi davul fırın çeşitleri

En lezzetli kek, börek ve hamur işleriniz için en iyi davul fırın çeşitleri

İmdadınıza koşacak en iyi krikolar

İmdadınıza koşacak en iyi krikolar

Aracına şıklık katmak isteyenlerin tercihi en iyi cam filmi modelleri

Aracına şıklık katmak isteyenlerin tercihi en iyi cam filmi modelleri

Hem hobiciler hem profesyoneller için...

Hem hobiciler hem profesyoneller için...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

4 Şubat 2022 Cuma Hutbesi konusu nedir? Cuma namazı saat kaçta? İşte il il namaz vakitleri...

4 Şubat 2022 Cuma Hutbesi konusu nedir?

Adana'da fırın sahibi fırın çalışanını öldüresiye dövdü! Eşi tanıyamadı: Bu benim eşim mi?

Fırın çalışanını öldüresiye dövdüler! Eşi tanıyamadı

Her şey bir anda oldu! Düz yolda seyir halindeyken ağaca çarpıp takla attı

Her şey bir anda oldu! Sürücü hayatının şokunu yaşadı

Samsun'da yaralının dikkat çeken hassasiyeti! Ayakkabıları çamurlu diye ambulanstan indi

Ayakkabıları çamurlu diye ambulanstan indi

4 Şubat 2022 Cuma deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

4 Şubat Cuma deprem listesi!

Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? 4 Şubat 2022 Cuma

Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? 4 Şubat 2022 Cuma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.