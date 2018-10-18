Konutta arama yapan ekipler konsolosluğa geldi

Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL ,(DHA) Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait konutta yapılan 9 saatlik aramanın ardından olay yeri inceleme ekipleri geçtiğimiz günlerde aranan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı için başlatılan soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluğa ait konutta aramalar yapılmıştı. Konutta yapılan aramaların ardından ekipler tekrar konsolosluk binasına geldi. Binaya giren ekiplerin içerideki incelemeleri devam ediyor.
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