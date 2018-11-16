Konutta en yüksek fiyat Beşiktaş, Bozcaada ve Beykoz'da

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, Türkiye genelinde konutta metrekare değeri en yüksek ilçe 11 bin 323 lirayla Beşiktaş olurken, onu 10 bin 222 lirayla Bozcaada, 9 bin 200 lirayla Beykoz izliyor.

Endeksa'nın, ülke genelinde en değerli konut ve iş yerlerinin bulunduğu ilçe ve mahallelerin incelendiği "Türkiye'nin Gayrimenkul Değer Haritası" başlıklı araştırmasına göre, ilçe bazında en yüksek satış fiyatında başı Beşiktaş, Bozcaada ve Beykoz çekiyor.

Türkiye'de konut fiyatları en yüksek ilçeler arasında Beşiktaş 11 bin 323 lirayla ilk sırada yer alırken, onu 10 bin 222 lirayla Bozcaada, 9 bin 200 lirayla Beykoz, 9 bin 156 lirayla Bakırköy, 8 bin 571 lirayla Sarıyer, 8 bin 146 lirayla Çeşme takip ediyor.

Kadıköy'de konutların metrekare satış fiyatı 7 bin 386 lirayı bulurken, bu alanda Beyoğlu 6 bin 267 lirayla sekizinci, Bodrum 6 bin 57 lirayla dokuzuncu, Adalar ise 5 bin 673 lirayla onuncu sırada yer alıyor.

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- İş yerinde Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu