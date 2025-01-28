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  4. Konvoyda drift atmıştı, cezadan sonra yaptığı paylaşım 'pes' dedirtti!

Konvoyda drift atmıştı, cezadan sonra yaptığı paylaşım 'pes' dedirtti!

28.01.2025 00:47
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28.01.2025 00:47
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Bursa'da düğün konvoyu sırasında akan trafikte drift atan sürücü, trafik ekiplerince tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Yaşanan olay sonrası araç sürücüsü, aracın fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'pes' dedirtti!

Olay, dün Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkiinde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü M.A.O., düğün konvoyunda akan trafikte drift atarak ilerlemeye başladı. Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

EHLİYETİNE 60 GÜN EL KOYULDU!

Yapılan kamera incelemeleri sonucu sürücüye ulaşan ekipler, araç sahibine 49 bin 552 lira para cezası keserek, ehliyetine 60 gün el koydu. Araç ise otoparka çekildi.

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"BEDEL ÖDENDİ"

Yaşanan olay sonrası araç sürücüsü, aracın fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından 'Bedeli ödendi' ifadeleri ile paylaşım yaptı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa Drift
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